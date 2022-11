“No me involucraré en política”, dice Ivanka Trump, tras no asistir al lanzamiento de la candidatura de su padre

En el “gran anuncio” de Donald Trump de que buscará una vez más la candidatura presidencial en Estados Unidos, hubo dos grandes ausencias: las de sus hijos Ivanka y Don Jr.

Ivanka, la hija favorita del exmandatario estadounidense, no sólo no asistió, sino que declaró que no piensa involucrarse esta vez en política.

“Amo mucho a mi padre. Pero esta vez, elijo priorizar a mis hijos y la vida privada que estamos creando como familia”, afirmó en un comunicado.

“No planeo involucrarme en política. Aunque siempre amaré y apoyaré a mi padre, lo haré fuera de la arena política”, añadió.



Agradeció a la vez “el honor de haber servido al pueblo estadounidense y siempre estaré orgullosa de los muchos logros de nuestra administración”.

El otro gran ausente fue Don Jr, quien según algunas fuentes estaba de cacería y no pudo alcanzar un vuelo a tiempo para regresar a Mar-a-Lago, Florida, donde Trump anunció sus aspiraciones presidenciales, debido al mal clima.

Tanto Ivanka como Don Jr dijeron apoyar el que es el tercer intento de Trump por conseguir la nominación presidencial.

Su ausencia contrasta con la fuerte presencia que tuvieron los hijos de Trump en la contienda de 2016 y durante la presidencia del republicano.

