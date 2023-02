Niña de 7 años es diagnosticada con cáncer de mama; no hay registro de algún caso parecido

Una niña de 7 años de edad, fue diagnosticada con cáncer de mama en Chile. Se trata de una menor llamada Maura, quien desde los 5 años ha luchando contra este padecimiento.

Comenzó con síntomas a los 5 años, cuando su madre notó un bulto en el pecho de la menor mientras la bañaba. "Al secarla y colocarle crema, noté un porotito debajo del pezón. El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal. Dijo que si esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto", explicó la madre, Patricia Muñoz.

El caso de Maura, que ya ha dado la vuelta al mundo, es poco común debido a la edad y puede ser unos entre 400 millones. El caso más cercano es el de una menor en Estados Unidos, quien también fue diagnosticada con cáncer de mama, pero a los 10 años.

La madre de la menor asegura que su hija no ha entendido la magnitud de la enfermedad que tiene, pero ya ha sido sometida a una mastectomía de la mama izquierda, de acuerdo con información de ForoTV.

"Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero no entiende que no tiene su mama", explica. Muñoz, quien teme que la enfermedad pueda propagarse, y por cómo podrá sentirse su hija con su cuerpo cuando vaya creciendo.

