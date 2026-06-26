Una pareja de Nueva York, Estados Unidos, fue condenada a cuatro años de prisión después de que su hija de 3 años muriera como consecuencia de una grave infestación de piojos y de las condiciones de insalubridad en las que vivía la familia.

El caso ocurrió en la localidad de Corinth y la sentencia fue dictada durante junio de 2026.

Según informó Fernando Moreira, la víctima, Joycelynn Ann Dylewski, falleció el 19 de febrero de 2025 tras desarrollar una anemia grave asociada a una infestación de piojos.

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La niña residía junto a sus padres, Matthew Dylewski, de 34 años, y Samantha Dylewski, de 33, en un apartamento ubicado en Corinth, en el estado de Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con la emisora WRGB, la vivienda presentaba condiciones extremas de deterioro. Las habitaciones estaban llenas de basura, escombros y objetos acumulados, por lo que la propiedad fue declarada inhabitable.

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Las autoridades también señalaron que, al momento de ser retirada de la vivienda, la menor tenía un avanzado deterioro dental. Además, al quitarle el gorro de invierno que llevaba puesto, cayó una cucaracha, según el reporte citado.

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"Fracasaste como padre"; sentencian a los papás de Joycelynn Ann Dylewski

Matthew Dylewski fue sentenciado el 22 de junio por el juez del condado de Saratoga, James Davis. Durante la audiencia, el magistrado le dijo: "Fracasaste como padre. Tu única responsabilidad era protegerla. Tenía tres años y fallaste de la manera más terrible. Dependía totalmente de ti. Esto era completamente evitable, es inaceptable y quiero que reflexiones sobre ello".

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Por su parte, Samantha Dylewski había recibido su condena el 8 de junio. Ambos fueron sentenciados a cuatro años de prisión y deberán cumplir al menos un año y tres meses antes de poder optar a los beneficios previstos por la legislación correspondiente.

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