La policía de Nigeria anunció la muerte de 17 de sus agentes, fallecidos el 8 de mayo durante un ataque yihadista contra un centro de entrenamiento en el noreste del país, epicentro de una insurgencia islamista.

Un total de 17 policías murieron "tras un ataque terrorista contra la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército nigeriano", situada en el estado de Yobe, informó la policía del país en un comunicado.

Desde 2009, el país de África Occidental combate a Boko Haram y a su facción escindida Estado Islámico, que buscan establecer un califato islamista en la región.

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Según la policía, los agentes participaban en un entrenamiento operativo especializado cuando "terroristas lanzaron un ataque coordinado contra la instalación desde múltiples direcciones" alrededor de la 01H15 de la madrugada (00H15 GMT), en el estado nororiental de Yobe.

El ejército nigeriano afirmó un día después del ataque haber abatido a al menos a 50 yihadistas durante enfrentamientos en la base, y mencionó también la muerte de dos soldados.

Una fuente de inteligencia confirmó a la AFP el ataque y la contraofensiva del ejército, aunque aseguró que las fuerzas armadas "subestimaron enormemente sus propias bajas y exageraron las pérdidas sufridas por los terroristas", sin ofrecer cifras precisas.

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