Nicolás Maduro quiere sacar la visa para concierto de salsa en EU

Estados Unidos dio un giro a su relación con Venezuela. Luego de duras sanciones económicas y bloqueos para la extracción y comercialización del petróleo, el gobierno de Joe Biden anunció la flexibilización de algunas medidas.

El régimen venezolano celebró los alivios y dijo estar preparado para caminar hacia el levantamiento total de las restricciones. Incluso, Nicolás Maduro fue más allá y habló de viajar al país norteamericano para una ocasión particular.

¿Por qué Maduro quiere sacar la visa?

En su programa radial denominado ‘La Hora de la Salsa y la Alegría’, Maduro mostró su felicidad por la puerta que se le abrió para pisar de nuevo suelo estadounidense.

“Estoy pidiendo mi visa para volver a Nueva York al Festival de la Salsa Boricua”, reveló a la audiencia. Añadió que ya estaba armando los preparativos con su esposa para asistir al evento musical que se llevará a cabo el 11 de junio.

“Nos vamos Cilia y yo, directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York”, reiteró.

Además, aprovechó para recordar una de las maravillas de la Gran Manzana: la pequeña Italia, donde un restaurante lo cautivó. “Ahí venden unos espaguetis geniales… Y el barrio chino, y Manhattan… ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York”.

Tras sus breves recuerdos al mejor estilo norteamericano, envió un saludo a todos los estadounidenses. “Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor y así seguiremos avanzando”, concluyó.

¿Maduro irá a la Cumbre de las Américas?

Como han reseñado medios internacionales, el anuncio de Maduro coincide con la novena edición de la Cumbre de las Américas, la cual tendrá lugar en Los Ángeles, Estados Unidos, del 6 al 10 de junio.

El encuentro reúne a los presidentes y líderes del continente, quienes buscarán “la adopción de una agenda ambiciosa y orientada a la acción, y del cumplimiento de los compromisos” relacionados con la democracia, la crisis climática, la educación, los efectos del Covid-19, entre otros, según precisó el Departamento de Estado.

A pocos días de la cita, varios se preguntan si la administración Biden invitará a Venezuela y a Cuba, pues este último país también tuvo un alivio.

Estados Unidos ‘echó para atrás’ las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump y ahora permitirá los vuelos comerciales entre naciones y suspendió el límite de monto de las remesas (dinero que familias residentes en EU envían a sus seres queridos en Cuba).

Todavía no se han anunciado los invitados a la Cumbre, pero con el entusiasmo de Maduro parece que él estaría dispuesto a ir al encuentro y no solo al Festival de la Salsa Boricua. ¿Le otorgarán la visa?

