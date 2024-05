El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó este miércoles que haya o que vaya a haber un desastre humanitario en la ciudad de Rafah, de donde alrededor de 450 mil personas han huido ante una ofensiva israelí que ha sido cuestionada por gobiernos y organismos de todo el mundo.

"La catástrofe humanitaria de la que hablaban no ha ocurrido, ni ocurrirá", dijo el mandatario en un mensaje en vídeo en el que defendió no hablar sobre el "día después" de la guerra en la Franja de Gaza hasta que el grupo palestino Hamas no haya sido completamente eliminado.

Con sus palabras Netanyahu parecía responder a las críticas del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que el domingo dijo en una entrevista en CBS que Israel no tenía un plan para lo que ocurrirá en el devastado enclave palestino una vez acabe la guerra.

Un mensaje similar al de Qatar, mediador clave entre Israel y Hamas, que ayer insistió en que "Israel no tiene hoja de ruta" para poner fin a su guerra en Gaza, y consideró que la "solución" para descongelar las negociaciones para una tregua en la Franja "es la presión internacional", en palabras del portavoz del Ministerio catarí de Exteriores, Majed al Ansari.

"No aceptaré un gobierno militar en Gaza"

El mensaje de Netanyahu tuvo su réplica en una declaración ante los medios del ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, que también forma parte del Gabinete de Guerra, y que avisó de que no aceptará que Israel establezca un gobierno militar en Gaza que acapare sus recursos y le impida centrarse en otros frentes.

"Pido al primer ministro Benjamín Netanyahu que tome una decisión y declare que Israel no establecerá un control civil de la Franja de Gaza, que Israel no establecerá un gobierno militar en la Franja de Gaza, y que se abordará inmediatamente una alternativa gubernamental a Hamás", dijo el ministro en una rueda de prensa.

Gallant aseguró que lleva desde octubre tratando de que las autoridades israelíes se ocupen de la necesidad de buscar una "alternativa de gobierno local y palestina no hostil" para el enclave.

El ministro dejó claro que solo habrá un "día después" de Hamas en Gaza con un gobierno palestino acompañado de actores internacionales, y que si Israel decide establecer un gobierno militar en Gaza, este se convertirá "en el principal esfuerzo militar y de seguridad" del país durante los próximos años.

Más de 35 mil 200 muertos en Gaza

Mientras, los ataques israelíes en el devastado enclave palestino ya se han cobrado la vida de al menos 35 mil 233 personas, después de que las autoridades sanitarias gazatíes informasen este martes de 60 nuevas muertes en las últimas 24 horas.

Todo esto mientras los palestinos conmemoran el 76 aniversario de la Nakba, la expulsión forzosa o la huida de sus tierras de unos 700.000 palestinos -la mayoría de la población de preguerra- a manos de milicias judías en la guerra árabe-israelí de 1948, quienes junto a sus descendientes hoy viven en 58 campamentos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria.

Un palestino observa los cuerpos de los palestinos desplazados que murieron tras un bombardeo nocturno del ejército israelí que afectó sus refugios en la ciudad de Khan Younis, en el hospital de Al Aqsa, en la ciudad de Deir Al Balah, en el sur de la Franja de Gaza, el 10 de marzo de 2024. Foto: EFE

"Este aniversario será especialmente doloroso, ya que en Cisjordania y Gaza se enfrentan a una nueva Nakba tras meses de violencia y de intensos bombardeos y ataques, desplazamiento, y destrucción", aseguró hoy la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en un comunicado.

En Cisjordania ocupada, el otro territorio palestino al este de Israel, las fuerzas armadas mataron hoy a tiros a un joven de 20 años a las afueras de Ramala.

Su muerte se suma a las de al menos 170 palestinos por fuego israelí o violencia colona -la mayoría supuestos milicianos o atacantes, pero también civiles, entre ellos 30 menores- en lo que va de 2024.

