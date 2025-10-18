Más Información
Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”
Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos
Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa
Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto seguirá cerrado "hasta nuevo aviso", frente a las declaraciones de la Embajada de Palestina en Egipto y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que abriría el lunes.
"El primer ministro Netanyahu ha indicado que el cruce de Rafah no se abrirá hasta nuevo aviso. Su apertura se considerará dependiendo de cómo Hamas cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado", recoge su comunicado.
Esta tarde, la Embajada de Palestina en Egipto anunció en un comunicado que el cruce reabriría el lunes y la OMS confirmó este anuncio al diario israelí Haaretz.
Lee también Israel ha violado el alto el fuego en Gaza 47 veces, acusa Hamas
Trump le dice a Zelensky que es tiempo de "llegar a un acuerdo"; "ya se ha derramado suficiente sangre"
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]