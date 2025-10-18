Más Información

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

PAN alista evento del relanzamiento del partido en el Frontón México

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Aviones de United Airlines chocan en pista del aeropuerto de Chicago

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

“Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”; inician limpieza

El primer ministro de , Benjamin Netanyahu, aseguró que el cruce fronterizo de Rafah entre y Egipto seguirá cerrado "hasta nuevo aviso", frente a las declaraciones de la Embajada de Palestina en Egipto y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que abriría el lunes.

"El primer ministro Netanyahu ha indicado que el cruce de Rafah no se abrirá hasta nuevo aviso. Su apertura se considerará dependiendo de cómo cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado", recoge su comunicado.

Esta tarde, la Embajada de Palestina en Egipto anunció en un comunicado que el cruce reabriría el lunes y la OMS confirmó este anuncio al diario israelí Haaretz.

mcc

