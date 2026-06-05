Miami.- Luego de una emergencia de unas horas debido a una fuga de aire en la zona rusa del laboratorio orbital, los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) abandonaron el refugio seguro en la cápsula Dragon y retomaron sus actividades normales.

Previamente, la NASA ordenó a los astronautas de la EEI refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras una tripulación rusa trabajaba para contener una fuga de aire que se ha agravado en el segmento ruso del laboratorio orbital.

La decisión de levantar el refugio se produjo después de que la agencia espacial rusa Roscosmos suspendiera los trabajos de reparación previstos en el túnel de transferencia PrK, conectado al módulo de servicio Zvezda, mientras continúa evaluando nuevas mediciones y datos sobre la fuga, detalló en X Bethany Stevens, portavoz de la NASA.

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La agencia espacial estadounidense suspendió así el refugio de los miembros de la tripulación que permanecieron unas dos horas en la nave Dragon, de SpaceX, como medida preventiva.

"Esperamos seguir trabajando con Roscosmos en un enfoque colaborativo para abordar las fugas", subrayó la portavoz.

"Esperamos seguir trabajando con Roscosmos en un enfoque colaborativo para abordar las fugas", subrayó Bethany Stevens, portavoz de la NASA. Foto: X / Vía @NASASpox

Horas antes la NASA había ordenado a los astronautas refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras una tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se ha agravado en el segmento ruso del laboratorio orbital.

La NASA detalló que la fuga ha estado presente en el modulo ruso "durante algún tiempo".

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Actualmente, a bordo de la EEI se encuentran los integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y el astronauta de la NASA Chris Williams. Además de los cuatro miembros de Crew-12 -entre ellos el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev- y Williams, otros dos cosmonautas rusos permanecen en la estación espacial.

Las grietas en el módulo Zvezda, la primera contribución completamente rusa a la estación, han sido objeto de preocupación constante para la NASA, que aseguró que está trabajando con Roscosmos y el resto de agencias espaciales internacionales para alcanzar una solución permanente.

Desde su instalación en el año 2000, el módulo proporciona alojamiento, sistemas de soporte vital, distribución de energía eléctrica, sistemas de procesamiento de datos, sistemas de control de vuelo y sistemas de propulsión, según la NASA.

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Además, sirve como puerto de acoplamiento para las naves rusas Soyuz y Progress.

La NASA cesará las operaciones en la Estación Espacial Internacional a finales de 2030 y la desorbitará en 2031, tras más de 30 años de servicio desde su lanzamiento en 1998, y prevé comenzar a emplear plataformas comerciales en órbita terrestre baja para investigaciones en microgravedad o demostraciones tecnológicas.

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