Musk: "Twitter formará un comité de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos"

Elon Musk declaró que un nuevo "consejo de moderación de contenido" será responsable del restablecimiento de las cuentas prohibidas en Twitter.

“Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos”, anunció el nuevo propietario en un tuit este viernes.

“No se tomarán decisiones de contenido importantes ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna ese consejo”, indicó.



Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.

No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022