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Elon Musk, la persona más rica del mundo, prepara un desembolso importante para impulsar la carrera de los republicanos para mantener el control del Congreso en las legislativas de noviembre, según informó el medio Axios.
Musk reactivará la maquinaria que lo convirtió en el mayor financiador del regreso de Donald Trump al poder en 2024.
El magnate del sector tecnológico prevé relanzar PAC, la organización política que gastó más de 260 millones de dólares en la campaña de Trump, según fuentes que conocen de los planes citadas por Axios.
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La organización centrará su estrategia en el contacto puerta a puerta, la publicidad digital y el correo directo con votantes conservadores con menos probabilidades de participar en las elecciones.
Musk no ha precisado el monto que pretende desembolsar, y America PAC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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La intervención de Musk podría dar un impulso significativo a los republicanos, ante los bajos índices de aprobación de Trump, la preocupación por la economía y la oposición a la guerra en Irán, que amenazan las ajustadas mayorías del partido en el Senado y la Cámara de Representantes.
Los comités republicanos y los grupos afines llevan la ventaja financiera sobre los demócratas, mientras que la organización MAGA Inc. de Trump ha acumulado cientos de millones de dólares.
Si finalmente Musk se involucra en la campaña esto marcará un nuevo punto en la relación de altibajos con Trump.
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El multimillonario trabajó brevemente con el gobierno como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, antes de romper públicamente con Trump por la legislación sobre el gasto republicano. Incluso llegó a sugerir que podría crear un tercer partido.
Sin embargo, reanudó luego sus contribuciones a causas de los republicanos, incluidas donaciones multimillonarias a candidatos individuales y grupos políticos conservadores.
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"America PAC fue un socio esencial de nuestra histórica operación en 2024, y su regreso para 2026 es un enorme impulso para los republicanos de todo el país", declaró el asesor político de Trump, James Blair, a Axios.
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mcc
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