Mujer trans debía mandarle fotos íntimas a su doctor pero se confunde de contacto y se hace viral

Una usuaria de TikTok vivió el momento más bochornoso de su vida tras haberse realizado una cirugía para cambiar de sexo, ya que le envió las fotografías del resultado a la persona equivocada. Si confundirse ya podría generar un poco de vergüenza, que ocurra cuando el contenido es privado, es muchísimo peor. La tiktoker decidió contar su experiencia en la red social y de inmediato se volvió viral. Su video estalló en reproducciones y comentarios, sobre todo de quienes quedaron igual de atónitos que ella al saber que un desconocido tenía sus fotos íntimas.

Fue a través de la cuenta @chezablondexo que la mujer trans publicó un clip donde relató su historia de una manera cómica; tomó con humor la confusión luego de saber que alguien que no era su doctor poseía fotografías de su cirugía. Todo comenzó cuando decidió someterse a la operación y para darle seguimiento a este procedimiento, su médico le pidió que le enviara fotografías de cómo se veía el resultado.

“Obviamente, me acaban de operar la vagina y mi médico dice: ‘Vas a tener que enviarnos correos electrónicos y fotos, solo para asegurarte de que todo se ve bien’”, dijo. Ella quería que todo saliera perfectamente y siguió las instrucciones del profesional; tenía que enviar dos o tres fotografías al día, y así lo hizo, pero un día una llamada del doctor le cambió el semblante y la hizo caer en shock, ya que le aseguró que no había recibido ninguna imagen desde el momento en que realizaron la cirugía. “Envío dos o tres fotos una vez al día o cada dos. Y mi médico me llama y me dice: ‘No tenemos ninguna imagen, ¿está todo bien?’”, agregó.

En ese instante, quedó helada, porque si ella había mandado las imágenes, tenía que haber un destinatario desconocido. Revisó lo más pronto que pudo la bandeja de salida de su correo y se percató de que había cometido un error: “Estuve enviando fotos a la maldita dirección de correo electrónico equivocada”, dijo, según informó The Mirror.

Fue así que les explicó a sus más de 300 mil seguidores que “si alguien las tiene, lo siento mucho, realmente no sé qué hacer”. Por supuesto que se trató de una situación de alarma para ella, no solamente porque involucraba contenido íntimo, sino también porque durante todo el tiempo de equivocación su médico no pudo revisar cuál era la evolución de la cirugía.

El video ya acumula casi 16 millones de reproducciones y más de 16 mil comentarios en los que los usuarios le dejaron saber todo tipo de opiniones. Algunos tiktokeros se tomaron esta situación con humor, pero hubo otros que despotricaron contra ella y la criticaron por no tener especial cuidado en difundir contenido íntimo.

“¿Qué pasa si arruinas un matrimonio?”, “Algunos tipos por ahí tratando de explicar los correos electrónicos a su esposa”, “Ohhhh, eso es lo que estaba en mi correo electrónico esta mañana”, “Serás famosa en Twitter chica”, fueron algunos de los comentarios más destacados, y que obtuvieron hasta 30 mil me gusta por parte de usuarios que coincidieron con ellos.

