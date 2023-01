Mujer empuja a niña de 3 años a las vías del metro en Portland

Las cámaras de seguridad de una estación de tren en Portland, Oregon, captaron el momento en el que una mujer empuja a las vías a una pequeña de tres años que estaba con su familia, esperando el transporte. La responsable fue identificada como Brianna Lace Workman, de 32 años.

Tanto la madre de la menor como el resto de pasajeros reaccionaron a tiempo y lograron rescatar a la niña. Debido a la caída y el fuerte golpe, la menor fue llevada al hospital para que le curasen las heridas.

“La cara de la niña impactó contra la barandilla de metal y las piedras -que hay debajo de los rieles-, antes de ser rescatada rápidamente de las vías del tren”, dijeron funcionarios de la fiscalía de distrito. “La niña reportó un fuerte dolor de cabeza y tenía una pequeña abertura en la frente después del incidente”.

Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5

— Andy Ng (@MrAndyNgo) December 30, 2022