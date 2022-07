Mujer demanda por 10 mil dólares a hombre por dejarla plantada en su cita

Una mujer en el estado de Michigan en Estados Unidos demandó a un hombre luego de que la dejara plantada en su cita, por lo que pide 10 mil dólares como compensación por los daños ocasionados.

La mujer identificada como QaShontae Short presentó la demanda en contra de Richard Jordan tras dejarla plantada en su cita programada en 2020, a lo cual argumentó que esa fecha le causó una angustia emocional importante, al tratarse de la fecha del cumpleaños de su difunta madre.

Durante la primera audiencia a través de Zoom con duración de apenas 10 minutos, el acusado argumentó que el juicio no iba a funcionar y sería una pérdida de tiempo, según lo publicado por Fox News.

"Para ser honesto con usted, señor, pensé que esto simplemente se descartaría. Tuvimos una cita y... ahora me demandan por 10 mil dólares. No creo que esto vaya a funciona y creo que es una pérdida de tiempo", dijo.

Tras estas declaraciones la situación se tornó agresiva por lo que la afectada comenzó a gritarle al hombre "si él responde y su respuesta es una mentira, entonces es perjurio y mis documentos probarían que es una mentira".

"No, no, no… ¿entiendes lo que es el perjurio?", respondió el juez del caso, Herman Marable.

"Por favor, no insultes mi inteligencia. No hagas eso. No insultes mi inteligencia, como si no entendiera lo que significa 'perjurio', respondió la mujer.

La situación hizo que el caso se enviará al tribunal de distrito, mientras que el juzgado lo descartó por completo.

