Mueren 4 españoles que iban a ser repatriados tras avionazo en Bolivia

Seis personas murieron este sábado en un accidente aéreo en el noreste de Bolivia, entre ellos cuatros españoles que iban a ser repatriados a su país, informó el Ejército de Bolivia.

"Al realizar una operación aérea de ayuda humanitaria, (la nave) sufrió un accidente al transportar ciudadanos españoles para repatriación desde el aeropuerto Teniente Jorge Henrich, en ruta Trinidad-Santa Cruz", indicó la Fuerza Aérea Boliviana en un comunicado.



Fuentes militares consultadas por la AFP precisaron que los cuatro pasajeros muertos eran tres hombres españoles y una mujer boliviana con nacionalidad española que tenían previsto tomar un vuelo humanitario desde Santa Cruz hacia España debido al cierre de fronteras decretado para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

En el accidente, ocurrido poco después de que el avión militar despegara de la ciudad de Trinidad, en un área conocida como la Laguna Suárez (a 10 kilómetros), también murieron los dos pilotos, de nacionalidad boliviana.

El avión bimotor de la Fuerza Aérea Boliviana transportaba víveres de ayuda humanitaria y muestras de test de coronavirus que iban a ser procesadas en un laboratorio de Santa Cruz, explicaron estas fuentes.

La Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos presentará un informe sobre las causas del siniestro en el plazo de 8 días.



An aircraft Beechcraft Baron B55 crashed today in Trinidad, Bolivia

The aircraft was transporting 4 people to Santa Cruz who were to be repatriated on other flight to Spain pic.twitter.com/N6HdMoR1mg

