Muere “repentinamente” canciller de Bielorrusia, Vladimir Makei a los 65 años

Moscú.- El ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, murió “repentinamente”, según la agencia de noticias de ese país, Belta. Tenía 65 años.

“El ministro de Relaciones Exteriores Vladimir Makei murió repentinamente”, dijo el portavoz gubernamental Anatoly Glaz citado por la agencia rusa Sputnik. No trascendieron más detalles sobre los motivos de su muerte.



Deeply saddened by the news of Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei's passing away. He was a good man & a good friend.

Extend my heartfelt condolences to his bereaved family & the people of Belarus.

May his soul rest in peace. pic.twitter.com/rWiHl6QxGw

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 26, 2022