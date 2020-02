"Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de 'Popeye' nuestras sentidas condolencias", aseguró el comandante del Ejército Eduardo Zapateiro, refiriéndose a la muerte de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, quien fue exjefe de sicarios de Pablo Escobar y murió este jueves de un cáncer de esófago.

'Popeye', quien falleció a sus 58 años, se encontraba preso desde el 25 de mayo del 2018 por un proceso de extorsión y concierto para delinquir. Su recaptura se dio casi cuatro años después de que recobró su libertad al cumplir la mayor parte de la condena que tenía por sus delitos cometidos con el cártel de Medellín.

Al ser consultado por los periodistas sobre qué opinión tenía de la muerte de 'Popeye', Zapateiro dijo: "Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado".

El comandante del Ejército aseguró que él estuvo comprometido en la lucha contra el narcotráfico en 1993.

Y agregó: "Lamentamos mucho la partida de “Popeye”, somos seres humanos, somos colombianos. Y del comandante del Ejército de los colombianos solo tienen que esperar seguridad y defensa. Es mi responsabilidad, y constitucionalmente debo garantizarle al pueblo colombiano el respeto por su vida, sus bienes, su honra, su dignidad, el orden y la libertad", afirmó.

El comandante Zapateiro dijo que 'Popeye' le hizo al país un daño que aún no ha podido ser cicatrizado, como es el narcotráfico. "Es un cáncer que tiene en estos momentos con metástasis a nuestro país", dijo.

Señaló que están haciendo grandes esfuerzos, en cabeza del presidente Duque, el ministro de la Defensa y las Fuerzas Militares, la Policía y todos los colombianos, para "acabar con ese cáncer".

También lee: "Popeye", mano derecha de Pablo Escobar, padece cáncer terminal "inoperable"

El general afirmó que actualmente el narcotráfico es el común denominador de todos los agentes generadores de violencia, de las amenazas que día a día le hacen daño al país. "Los colombianos no queremos más narcotráfico, sino cerrarle las puertas a ese flagelo. Tenemos mucho por mostrarle al mundo, y hay que hacer un esfuerzo entre todos", aseguró.

También agregó que quiere que su Ejército sea disciplinado, juicioso, con criterio táctico, que mire las cosas con objetividad y cariño. "Que nos sintamos soldados", aseguró. Por eso señaló que le pidió a todos sus oficiales y comandantes que vayan al fondo de sus soldados, que les hablen, "para poder recuperar muchas cosas".

También lee: ¿Quién era "Popeye", el temido exjefe de sicarios de Pablo Escobar?

Dijo que "el conflicto bajó, y nos dejamos llevar por esa baja intensidad, pero hoy estamos enfrentando un enemigo mucho más peligroso, porque permea la mente, los corazones y el alma de los soldados", dijo.

Agregó que hace cuatro años, cuando bajó el conflicto, el Ejército debió dedicar todo su tiempo al entrenamiento. "Llegó el momento de colocar ese entrenamiento en práctica. Es una línea que tengo, reentrenar a todo ese Ejército, que los soldados cojan la dinámica de lo que estamos viviendo en el país", dijo.

El comandante respondió sobre la información que se ha conocido sobre el supuesto interés de el 'Paisa', exjefe de las Farc y quien hoy se encuentra en las disidencias, de crear un frente denominado 'Alfonso Cano'. Al respecto, Zapateiro dijo que "cada bandido que falló al pueblo colombiano, que truncó esos acuerdos que ellos firmaron y que se encuentran de nuevo delinquiendo y haciendo de las suyas (...) están bajo la lupa de la inteligencia, de las Fuerzas Militares, de la Policía. No vamos a escatimar esfuerzos para estar pendientes de cualquier acción que estén haciendo".

También dijo que "el bandido nunca en su vida dejará de ser bandido. Y eso lo tiene que tener (en cuenta) todo el cuerpo de generales, que se los he dicho, que deben estar muy atentos a las regiones, que no haya ningún tránsito en las regiones por esos corredores, y que no estén esos bandidos tratando de organizar situaciones especiales en las regiones que están tranquilas y con prosperidad".

lsm