Movilización de tropas rusas quedará completada en dos semanas, dice Putin; no prevé ampliarla

El presidente de Rusia, Vládimir Putin, afirmó este viernes que la movilización parcial que decretó el pasado 21 de septiembre quedará completada en "aproximadamente unas dos semanas" y que no prevé ampliarla.

"Un total de 222 mil personas de 300 mil ya han sido movilizadas" y "todas las actividades de movilización concluirán en aproximadamente dos semanas", dijo Putin en rueda de prensa al término de dos días de cumbres regionales en la capital kazaja.

El mandatario ruso indicó que no ampliará la movilización "parcial" de efectivos que anunció hace tres semanas tras los reveses militares sufridos en Ucrania

"No hay nada más previsto. No se ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Defensa y no veo la necesidad de hacerlo en un futuro previsible", declaró Putin.

