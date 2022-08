Una campaña lanzada por el Ministerio de Igualdad en España que buscaba fomentar el respeto a la diversidad de cuerpos terminó con una disculpa por parte de la autora, que usó sin autorización la imagen de una modelo que usa una prótesis y en vez de la prótesis… le dibujaron la pierna.

La modelo británica Sian Green-Lord denunció en su cuenta en Instagram que el Ministerio español de Igualdad usó su imagen sin su consentimiento para el cartel.

Explicó que se enteró gracias a un amigo de la existencia de la campaña que usa su imagen. “La usaron en una campaña ‘de positividad’, pero editaron la prótesis de mi pierna. Estoy temblando. No puedo ni siquiera explicar cómo me hizo sentir todo esto”, dice en un video que ya no se encuentra en su cuenta pero que fue recuperado por usuarios de Twitter.



Nicholas también publica la foto original, donde ella se ve feliz, en una alberca. La foto va acompañada con el siguiente texto:

“Esta imagen ya no me representa pasando un tiempo grandioso con mis amigos. ¡Ahora sólo me hace sentir extremadamente triste!”, posteó este martes.

“Desde que me enteré, el viernes pasado, de lo que se había hecho con mi imagen, mi confianza está en mínimos, y la ansiedad al máximo. Mis tácticas motivacionales usuales están fallando y ahora me siento en un lugar extraño”.

Añadió que “¡mi pierna no es nada de lo cual avergonzarse! Es producto de la fortaleza, la resiliencia y la independencia. Me recuperaré, sólo necesito tiempo”. Green-Lord fue atropellada por un taxi cerca del Rockefeller Center poco después de llegar a Nueva York para pasar unas vacaciones en 2013, y más tarde tuvieron que amputarle la pierna.

Nyome Nicholas, otra modelo británica, también denunció el uso sin autorización de su imagen. “Mi imagen está siendo usada por el gobierno español, gran idea pero mala ejecución”, posteó en Instagram. “Al menos podrían haberme etiquetado”, expresó la modelo, quien usa las redes para acabar con la censura y discriminación de los cuerpos negros curvy.



El cartel es una obra de la agencia ArteMapache. La autora de la campaña denominada “El verano también es nuestro”, que muestra a una mujer con una mastectomía, y otras de diferentes tallas, con piel blanca o de color, terminó disculpándose.

“Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña “El verano también es nuestro” y por haber utilizado una tipografía sin licencia (pensando que era libre)”, tuiteó.



Abro hilo Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña “El verano también es nuestro” y por haber utilizado una tipografía sin licencia (pensando que era libre.) — ArteMapache (@ArteMapacheArt) July 28, 2022

Propuso también repartir los beneficios derivados del trabajo entre las protagonistas del cartel. También dijo haberse puesto en contacto con las mujeres que la inspiraron para solicitar su permiso para usar la imagen.

Dijo haber hecho el cartel por un costo de 4 mil 490 euros (94 mil 863 pesos mexicanos), y no 84 mil (un millón 775 mil pesos mexicanos), como se denunció en las redes sociales.

“Mi intención jamás fue hacer abuso de su imagen, sino trasladar en mi ilustración la inspiración que suponen para mí mujeres como ellas Nyome Nicholas, Raissa Galvão... Su trabajo y su imagen deben ser respetados. Gracias por vuestra labor, incluso en este caso”, señaló.

Concluyó señalando que “espero poder solucionar todo esto lo antes posible, asumo mis errores y por eso ahora estoy intentado reparar el daño causado, por el momento voy a apartarme de redes sociales y a tratar de solucionar este asunto con las partes implicadas de forma privada”.

