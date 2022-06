Militar retirado asesina a su nieto de cinco disparos en medio de una pelea familiar

La ciudad bonaerense de Bahía Blanca se encuentra conmocionada por un violento episodio intrafamiliar: durante una discusión en una vivienda localizada en la calle Cobián al 600, un hombre de 76 años asesinó a su nieto de 29. Fueron cinco disparos. Una parte de esa secuencia extrema, que tuvo lugar la semana pasada, quedó registrada en las cámaras de seguridad, que ahora forman parte de la causa.

El asesino, Domingo Faustino Verna, que es un militar retirado y actual presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Rosendo López, fue apresado e imputado por homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, “habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo”. Sin embargo, fue liberado ayer después de negarse a declarar. La Justicia tuvo en cuenta su edad para concederle este beneficio.

La víctima fue identificada como Brian Alexis Batalla Verna.

Las grabaciones del hecho muestran dos momentos. En la parte inicial, el nieto llega a la casa de su abuelo y lo ataca primero con un palo y después con los puños. Mientras tanto, una mujer -que sería la novia- intenta que el joven pare con su accionar y se vaya, tironea de su ropa y se cae al piso. Con el hombre ya dentro de la vivienda, el nieto comienza a patear la puerta y lo hace en reiteradas ocasiones. Entonces su abuelo vuelve a salir y le dispara.

Voceros policiales precisaron a los medios locales que cuando llegaron los efectivos del Comando de Patrulla al lugar, convocados por un llamado al 911, encontraron al joven con una herida de arma de fuego en la boca. Después arribó el personal médico y se corroboró su fallecimiento.

“Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico”

Hoy habló con el portal La Brújula Mariel, la madre de la víctima e hija del asesino. “Le dije a mi padre: ‘¿Qué hiciste?’. Cuando escuché los tiros, corrí enseguida. Le salía sangre por la boca y traté de asistirlo, pero se desplomó. Llamé al 911 y me comuniqué con el quirófano del [Hospital] Penna porque trabajo en salud”, sostuvo la mujer, quien aseguró que su hijo tenía una “pésima” relación con su abuelo, quien le reclamaba dinero que el joven le debía.

“Lo hizo renunciar a su trabajo en el área de Parques. Mi hijo era maltratado por su abuelo, le quitaba la medicación. Su novia me dijo que mi papá le revoleó una pala porque no hacía las cosas como quería”, contó Mariel, que añadió: “La novia lo agarró a Brian pero no pudo frenarlo, eso lo vi. Escuché los disparos desde la ventana; escuché tres, pero fueron cinco, y cayó desplomado. Mi padre es militar retirado y tenía armas. Mi hijo hacía dos meses que vivía conmigo, él tenía trastornos de personalidad y requería de medicación”.

En ese sentido, Mariel expresó que su padre es una persona “violenta y agresiva”, también contra ella y contra su mamá. “Él tiene las cámaras enfocadas en mi casa, salía a propósito cuando mi hijo llegaba y le decía que le debía plata. Mi padre lo agredía, no solo físicamente”, aseguró la mujer, que acotó: “Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico que tenía una vida por delante y terminó el secundario para tener un trabajo digno. Cuando en el trabajo pidió cambiar de parque, mi padre intervino para que no le concedan esa solicitud. Le digitaba el trabajo y hay testigos de eso, de los maltratos, como si fuese un soldado. Mi papá aplicó la milicia en la familia y la calle”.

