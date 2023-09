Ni la vicepresidenta Kamala Harris, ni el gobernador de California, Gavin Newsom. A decir del senador republicano Ted Cruz, el as bajo la manga que tienen los demócratas en caso de que el presidente Joe Biden termine no contendiendo por la reelección en 2024 es la exprimera dama Michelle Obama.

"Este es el escenario que considero más probable y peligroso", dijo Cruz en su podcast "Verdict with Ted Cruz" (Veredicto con Ted Cruz). "En agosto de 2024, los reyes demócratas se deshacen de Joe Biden y lanzan en paracaídas a Michelle Obama".

De acuerdo con el republicano, al presentar a Michelle Obama como candidata del partido, los demócratas podrían "evitar los problemas" de tener que elegir un candidato entre figuras políticas como la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, el secretario de Transporte Pete Buttigieg, la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de California Gavin Newsom.

Las palabras de Cruz se dan en momentos en que, de acuerdo con encuestas, la mayoría de los estadounidenses cree que Biden no debe buscar la reelección en 2024, considerando que tiene ya 80 años. Sus constantes pifias y confusiones han alentado a quienes creen que debe ser un presidente de un solo mandato.

Aunque para muchos la sucesora natural de Biden debería ser Harris, otros aluden a que no ha logrado conectar con la gente y su rol como vicepresidenta no ha brillado como algunos esperaban.

"Barack Obama ya está dirigiendo la administración Biden", dijo Cruz. "Creo que ya es el titiritero, detrás de esta Casa Blanca de Biden. No creo que Joe Biden sea el que toma las decisiones. Y por eso, cuando veo que los medios de comunicación se vuelcan ahora mismo contra Joe Biden, creo que las probabilidades de que Michelle Obama llegue en paracaídas en agosto de 2024 han aumentado drásticamente", explicó.

Michelle Obama, cree Cruz, unificaría al Partido Demócrata y su candidatura sería vista como "los Obama salvando el día". No es el único. Hace poco, el comentarista Joe Rogan dijo en su podcast que si la esposa de Barack Obama contendiera, entonces sí Donald Trump, hasta ahora favorito para ganar las elecciones del próximo año, estaría en problemas y sería probablemente derrotado.

Sin embargo, desde antes de que Obama dejara la presidencia, cada vez que se le preguntaba a su esposa si iría por la candidatura, la respuesta era un no rotundo. "No, no, no voy a hacerlo", descartando no sólo la presidencia, sino cualquier cargo político. Su razón principal: que no deseaba exponer a sus hijas Malia y Sasha a una situación así de nuevo. "Ellas lo han manejado con gracia y compostura, pero ya es suficiente. Suficiente", aseguró.

Ahora, Malia tiene 25 años, y Sasha 22 y han dejado atrás a las niñas que solían acompañar a su padre cuando éste era presidente. ¿Podría Michelle Obama cambiar de opinión? Para Ted Cruz, la respuesta es sí.

