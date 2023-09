Una conferencia de prensa que dio el presidente estadounidense Joe Biden el domingo en Hanoi fue interrumpida abruptamente, después de un aparente lapsus del mandatario.

Biden viajó a Hanoi tras participar en la cumbre del G20, en un esfuerzo por apoyar a Vietnam frente a la creciente influencia de China. Durante su visita, anunció un lucrativo contrato para el gigante estadounidense Boeing por 7 mil 800 millones de dólares para 50 aviones de tipo 737.

Sin embargo, el domingo, durante una rueda de prensa, Biden vivió un momento incómodo. Tras una serie de balbuceos, comenzó a decir algunas cosas sin sentido.

Lee también: Presidente de la Cámara Baja de EU ordena investigación formal para juicio político contra Biden

De acuerdo con CNN, Biden explicó de manera confusa por qué usa la frase “soldado pony mentiroso con cara de perro” en un intento de explicar sus sentimientos hacia los políticos que niegan la existencia del cambio climático.

"Hablamos de estabilidad, hablamos del Tercer Mundo, perdón, el hemisferio sur tiene acceso al cambio", aseguró después el presidente, mientras los asistentes intentaban comprender el mensaje.

Lee también: Epidemia de lapsus en la Casa Blanca: Kamala Harris dice que quiere “reducir la población”

"Me voy a la cama"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, intervino para dar por terminado el mensaje. "Gracias a todos. Con esto finaliza la rueda de prensa", dijo.

Todo quedó grabado en video, que se volvió viral en redes sociales.

Nuevo episodio del presidente Joe Biden muy desorientado en público, durante su exposición en Vietnam.



El equipo de prensa del mandatario tuvo que suspender la conferencia y subir la música cuando se lo escuchaba decir incoherencias.pic.twitter.com/UIHN0Q6ENp — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) September 12, 2023

El presidente continuó hablando e intentando responder preguntas, aparentemente sin percatarse de que su micrófono ya había sido apagado. La música subió de volumen y, resignado, Biden guardó su carpeta y abandonó el escenario, no sin antes decir: "No sé ustedes, yo me voy a la cama".

La edad de Biden -tiene 80 años- y sus constantes lapsus son tema no solo de memes, sino de preocupación, ante la intención de Biden de buscar la reelección en 2024. La mayoría de estadounidense cree que Biden no es apto para gobernar otros cuatro años.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más. vare



Más Información