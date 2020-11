México, Brasil y Corea del Norte aún sin reconocer triunfo de Biden

Andrés Manuel López Obrador de México, Jair Bolsonaro de Brasil y el norcoreano, Kim Jong-un, son los presidentes que aún no felicitan a Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos.

Este miércoles, el presidente de China, Xi Jinping felicitó a Joe Biden por su triunfo electoral en Estados Unidos, en medio de la tensa relación que mantienen ambos países desde la guerra comercial impulsada por Donald Trump en 2018.

Estados Unidos y China “deben comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones, al respeto mutuo y a un espíritu de cooperación” para promover la “noble causa” de la paz mundial y el desarrollo, dijo Xi en su telegrama, citado por medios locales.

A poco más de 20 días de la jornada electoral en Estados Unidos, la mayoría de los mandatarios en el mundo externaron una felicitación o reconocimiento a Biden y Kamala Harris, quien obtuvo la vicepresidencia.

Sin embargo, al menos tres países, México, Brasil y Corea del Norte, se muestran cautos en expresarse al respecto.

"No hay porqué adelantarnos": AMLO

En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ésta mañana que en su adminstración seguirán aplicando los principios "de no intervención y autodeterminación de los pueblos".

"No hay porqué adelantarnos, cuando termine el proceso electoral en Estados Unidos, entonces nos vamos a pronunciar, no tebemos ningún problema con ningún gobierno extranjero... No estamos de acuerdo con las muestras de felicitación por anticipado" indicó el presidente en su conferencia matutina.

En ese sentido, recordó el caso de 2006 cuando "aún no se terminaban de contar los votos" y en aquella ocasión el presidente de España se pronunció a favor "de quien fue impuesto como presidentente de una manera fraudulenta... tenemos que actuar con responsabilidad".

Ante la polémica por el retraso de la esperada felicitación, el pasado 10 de noviembre, López Obrador y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, instruyeron a la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, explicar la posición de México.

En su comunicado, Martha Bárcena señala que la decisión del gobierno mexicano de esperar para felicitar al ganador de la presidencia en EU, obedece a “los principios de política exterior consagrados en la Constitución, particularmente en el principio de no intervención”.



También reiteró que el reconocimiento del nuevo presidente, se hará hasta que las autoridades en Estados Unidos tomen la decisión final respecto al ganador de la elección.

Asimismo, externó su respeto al sistema político estadounidense, a sus instituciones y a los partidos Demócrata y Republicano, así como al presidente Donald Trump y al presunto presidente electo, Joshep Biden.

Bolsonaro amenazante

Mientras, Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil, ha sido, incluso ‘amenazante’, ya que el pasado 11 de noviembre lanzó un mensaje a Biden sobre sus reclamos por los incendios en la Amazonía.

"Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonía levanta barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Sabemos que solamente con la diplomacia no se puede", indicó el presidente brasileño.

"Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos", agregó Bolsonaro.

La Amazonía promete ser un tema espinoso en la futura relación de Bolsonaro con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien el mandatario brasileño todavía no felicitó por su triunfo ante el presidente saliente, Donald Trump, un aliado de Bolsonaro.

Kim Jong Un ¿Prefería a Trump?

En tanto, Corea del Norte, liderado por Kim Jong Un, no se ha pronunciado al respecto, pero parece que el mandatario norcoreano prefería su relación con Donald Trump.

Los líderes de ambos países han celebrado tres cumbres e intercambiado 27 escritos (calificados como “cartas de amor” por Trump, al que Kim se ha referido en estos documentos como “su excelencia”) en los dos últimos años, un periodo en el que el mandatario estadounidense ha destacado la buena química entre ambos.

