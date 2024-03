“Las dinámicas del yihadismo se han venido transformando a lo largo de los años, pero no con un final, sino con una continuación y una mutación a lo largo de todo este tiempo”, afirma a EL UNIVERSAL Mauricio Meschoulam, articulista de El Gran Diario de México y analista internacional, sobre el ataque en Rusia que dejó más de 130 muertos y se atribuyó el Estado Islámico (EI).

Meschoulam añade que aunque el foco ha estado en las guerras en Ucrania y Medio Oriente, “no significa que las dinámicas del yihadismo se acabaron o dejaron de existir” y menciona que “el ataque sobre Rusia ya se esperaba” teniendo en cuenta que había advertencias que “flotaban sobre el aire desde hace semanas”. Tras el atentado reivindicado por el Estado Islámico (EI o ISIS), en el Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin apuntó que los terroristas intentaron huir hacia Ucrania. Sobre este mensaje, Meschoulam asegura que “para Putin es muy útil en este momento encuadrar todo esto como parte de su guerra y de su confrontación”; sin embargo, añade que “la evaluación militar es que Rusia está a todo lo que puede, no puede más, bajo la premisa de que ésta es una guerra larga: no quiere tirar todos los cartuchos de golpe” y tampoco está en su interés escalar hacia un conflicto con “un armamento no convencional”.

Rusia sufrió otro gran atentado y es muy parecido al del Bataclan en Francia: fue en una sala de conciertos, hay cientos de muertos y el Estado Islámico se lo ha atribuido, ¿por qué apuntaría ahorita el yihadismo a Rusia?, ¿el yihadismo ha resurgido?

—Hay que estudiar la dinámica del yihadismo de manera separada y paralela a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Todo el foco ha estado muy centrado en la guerra en Ucrania y en la guerra en Medio Oriente, pero eso no significa que las dinámicas del yihadismo se acabaron o dejaron de existir: esas dinámicas se han venido transformando a lo largo de los años, pero no con un final, sino con una continuación y una mutación a lo largo de todo este tiempo y si no hubiera ocurrido, probablemente, la guerra en Ucrania y luego la guerra en Medio Oriente, muy probablemente estaríamos siguiendo día con día aún todo lo que pasa con el yihadismo.

Concretamente, en el caso de ISIS, que es una de las organizaciones yihadistas, la que ha sostenido mayor renombre o importancia recientemente, además de Al-Qaeda, sufrió derrotas muy importantes en su centro operativo, que es Irak y Siria, pero ISIS a lo largo de todos sus buenos años, bueno para ellos, fue estableciendo filiales en distintas partes del globo. Muchas siguen operando y con enorme fuerza, se puede ver toda la operación de ISIS en la zona del Sahel, que recibe poca atención mediática.

Está esta rama de ISIS, probablemente es una de las que más ha crecido, con mayor fortaleza, que es la rama afgana del ISIS: ISIS-K o Khorasan; ésta tiene la particularidad de que sufrió enormes ataques por parte de Estados Unidos y los aliados de EU cuando estaban en Afganistán y sí se redujo de tamaño en aquel entonces, pero a partir de que Estados Unidos abandona Afganistán y la OTAN también, estamos hablando de 2021, han tenido una ola de crecimiento enorme; esta rama en particular, de 2021 a 2024, es quizá la rama con más capacidades internacionales y ellos siguen exactamente con su lucha.

No hay que verlo desde el punto de vista de por qué ahora, sino que es una lucha, es un crecimiento que se viene gestando desde 2021 hasta la fecha y ellos van a combatir a todos sus enemigos, o a todos los que perciben como sus enemigos, cada vez que lo consideren viable, adecuado y oportuno.

Específicamente, recientemente, esta rama atacó a Irán, hace apenas unas pocas semanas, ¿por qué ahora?, porque el mundo está distraido, porque Irán está distraido con todo lo que está pasando en su propia región. ISIS encuentra que este es el momento y está rama en específico, ISIS-K, es la que más capacidades tiene y ataca porque encuentra que es el momento más adecuado y oportuno (...) El ataque sobre Rusia ya se esperaba (...) y quizá va teniendo distintos formatos.

ISIS tuvo como dos grandes enemigos mayores, por un lado, Estados Unidos y su coalición, que fueron quienes le combatieron en Irak, en Siria y también en Afganistán, y en otros lados, y por otro lado, el gran, gran, gran enemigo de ISIS es esta coalición formada por Siria, por Irán y por Rusia. Rusia lanza los mayores bombardeos en contra de ISIS y las milicias proiraníes, asistidos por los bombardeo rusos y por el ejército sirio, le arrebatan a ISIS el control de la mitad de su territorio.

Rusia es desde entonces, básicamente desde 2014 en adelante, enemigo declarado, acérrimo, por parte de ISIS y a lo largo de todos estos años distintas células afiliadas a ISIS han intentando perpetrar atentados la mayor parte han sido desmantelados. Hace pocas semanas se anunció que ISIS estaba planeando atentados en Rusia en contra de sinagogas y que las autoridades rusas habían desmantelado esos planes (...) Desde entonces flota en el aire la posibilidad de que ISIS esté cometiendo atentados, las alertas han estado muy calientes en las últimas semanas y, concretamente, hace pocos días la embajada estadounidense levanta una alerta, de 48 horas, de la posibilidad de la comisión de un atentado, pero además es una alerta pública, no es secreta y las autoridades rusas la desestiman, porque Rusia está también sumida en una ola de ataques en Ucrania, concretamente en contra de infraestructura civil, y energética en Ucrania (...) Cuando vas a atacar a un enemigo, lo vas a hacer cuando más distraido esté, más con su atención en otros lados.

El mandatario ruso Vladimir Putin dice que los terroristas intentaron huir a Ucrania y llama a la comunidad internacional a cooperar contra el terrorismo, ¿sería viable que estos extremistas hubieran podido huir por suelo ucraniano?, ¿cómo se puede leer este mensaje de Putin a nivel geopolítico?

—Para Putin es muy útil en este momento encuadrar todo esta situación como parte de su guerra y de su confrontación, porque además de justificar de alguna forma cualquier medida posterior en contra de Ucrania, que de por sí ya estaba ocurriendo, pero cualquier clase de medida puede ser encuadrada como una represalia. Número uno.

Número dos: el mensaje político al interior de su propia sociedad es: ‘pueden observar que estamos en una situación de seguridad nacional delicada, no mencionamos al Estado Islámico, estamos siendo atacados por todos lados, por Occidente’, y eso justifica la necesidad de movilizar más tropas, más armamento, la economía y preparar más a la gente para seguir luchando, esto que ha sido encuadrado por Putin como una guerra de defensa. Encuadra muy bien. La guerra en Ucrania para Putin es de defensa, no de agresión.

El planteamiento que está haciendo el Kremlin es que utilizaron las fronteras ucranianas para conectar a territorio ruso y que Ucrania les facilitó el acceso, entonces, de alguna forma, incluso si el Kremlin llega a decir que los ucranianos no son los autores materiales, sí puede decir que son cómplices y al final de cuentas, todo cuadra, porque al final puede decir: ‘ya ven, cómo Rusia está siendo atacada y se tiene que defender’.

Putin prometió venganza, ¿cómo lo haría si apunta directamente a Ucrania?

—Los ataques sobre Ucrania ya están ocurriendo. Rusia está a todo lo que da en este momento, en dos ámbitos básicos: primero, en el terreno donde está la línea en el frente. Rusia está atacando a Ucrania en cinco frentes y hasta ahí tiene esa capacidad. Lo otro que está haciendo, previo a este atentado, es lanzar ataques masivos con misiles sobre infraestructura militar, energética y civil de Ucrania (...) Puedes esperar que este tipo de ataques: el lanzamiento de misiles siga incrementando, es una dinámica que ya estaba ocurriendo. Tampoco es que Rusia tiene ahorita más capacidades de seguir operando, más allá de como lo está haciendo.

A raíz del atentado, ¿sepodría entrar en otra fase más violenta?

—La evaluación militar es que Rusia está a todo lo que puede, no puede más, bajo la premisa de que es una guerra larga: no quiere tirar todos los cartuchos de golpe. Rusia lo que está apostando en la guerra en Ucrania es a ir resistiendo y derrotar a Ucrania y a Occidente en general, a partir del desgaste, del cansancio. Pensando en una estrategia de largo plazo, Rusia está lanzando todo lo que puede, bajo la premisa que estamos bajo una guerra con armamento convencional. Escalar hacia un armamento no convencional tampoco es algo que ahorita Rusia necesita, el costo que tendría que pagar por hacerlo es demasiado elevado, entonces, asumiendo que la guerra sigue siendo convencional, Rusia ya está operando a máxima capacidad.

También el mandatario ruso habló de que es necesaria esta colaboración internacional contra el extremismo, ¿cómo se podría dar si se ve que le advierten, pero realmente ignora estas amenazas, dados sus propios intereses?

—En este momento es muy difícil pensar en cualquier clase de colaboración con EU o con Occidente, incluso en esta materia, es muy difícil pensar en colaboración hoy.

Existen otros países, muchos, que han mantenido una relación de trabajo y hasta decente con Rusia, y países que no forman parte del bloque occidental, que no forman parte de la OTAN, de las alianzas: países que van desde China o India. Muchos países ubicados en el Sur Global, potencias árabes que son muy importantes aliados de EU, pero que mantienen muy buena relación con Rusia, todavía hasta la fecha.

Cuando habla de cooperación se refiere más que nada a la cooperación entre los países que se han mantenido con un grado relativo de colaboración con Rusia, incluso Turquía. Turquía es país miembro de la OTAN, pero sigue manteniendo por los intereses turcos una relación económica, comercial, y una relación de trabajo importante con Rusia.