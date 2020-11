Melania Trump: "Cada voto legal, no ilegal, debe contarse"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, realizó este domingo su primera declaración pública sobre las elecciones presidenciales.

"El pueblo estadounidense merece elecciones justas. Cada voto legal, no ilegal, debe contarse. Debemos proteger nuestra democracia con total transparencia", escribió en Twitter.

Desde esta mañana, el presidente Donald Trump continuó tuiteando su oposición a la victoria de Joe Biden. En uno de sus últimos mensajes escribió: "¿Desde cuándo los patéticos medios de comunicación deciden quién será nuestro próximo presidente? En estas últimas dos semanas hemos aprendido un montón".

El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, insistió hoy en que "todos los votos legales deben ser contados, todos los escrutinios completados y todas las objeciones legales escuchadas".

"Solo entonces EU decide quién ha ganado las elecciones", remarcó en la cadena Fox.



The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020