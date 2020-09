Melania ha usado cuentas privadas de correo para asuntos oficiales, revela exasesora en libro

Melania Trump ha usado sus cuentas privadas de correo estando en la Casa Blanca, reveló Stephanie Winston Wolkoff, quien fuera asesora de la primera dama de Estados Unidos, al diario estadounidense The Washington Post.

Wolkoff, quien fuera amiga cercana de Melania, señaló que se enviaban correos electrónicos varias veces al día. “No usábamos los correos de la Casa Blanca”, admitió, a poco de que se publiquen sus memorias “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady” (Melania y yo: Auge y Caída de mi Amistad con la Primera Dama”.

El Post dijo haber visto correos entre Melania y Wolkoff posteriores a la toma de posesión de Trump que parecen ser de e-mails privados y que incluyen discusiones sobre contratos gubernamentales, entre ellos el de la propia Wolkoff, los itinerarios de los viajes del presidente Donald Trump y Melania a Israel y Japón, el financiamiento de la inauguración presidencial, entre otros.

El año pasado, el Comité de Supervisión de la Cámara Baja comenzó a investigar el uso, por parte de Ivanka Trump, hija del mandatario, y el yerno de éste, Jared Kushner, de cuentas privadas de correo para asuntos de gobierno.

En el libro, Wolkoff habla de la mala relación entre Melania e Ivanka, a quien, según la autora, la primera dama llama princesa, o serpiente, algo que dijo se evidencia en mensajes de texto que le envió.

Sobre su amistad de 15 años con la primera dama, la exasesora afirma que terminó porque Melania la traicionó, al no defenderla de acusaciones de mala gestión financiera.

Wolkoff, quien señaló que votará en noviembre por el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, describe en el libro a Melania como una mujer confiada en ella misma, que se sabe contener. “La gente piensa que ella está triste, que vive atrapada, y no es así”, afirma.

Pero la revelación sobre el uso de cuentas privadas de correo para asuntos oficiales es un golpe para Trump, que ha criticado hasta el cansancio a su exrival, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, por haber hecho lo mismo, un asunto que fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en lo que el mandatario llamó un caso peor que el de Watergate.

Wolkoff dijo al Post que no incluyó la cuestión de los correos de Melania porque “tenía mucho qué escribir” sobre el tema y prefirió concentrarse en su relación personal con la primera dama y otros en la Casa Blanca.

Sin embargo, explicó que decidió contarlo por los ataques a su integridad que dice haber recibido de la Casa Blanca por la publicación del libro. La Casa Blanca no respondió a la solicitud del Post de comentar sobre el supuesto uso de cuentas privadas de correo por parte de la primera dama.

agv