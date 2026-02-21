Más de mil 500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"En total, mil 557 que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía", dijo en rueda de prensa el también hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

Venezuela suma este sábado 80 excarcelaciones a través de amnistía, dijo el jefe del Parlamento a la AFP.

"Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones", indicó el diputado Jorge Rodríguez al término de un acto oficial. Precisó que todas se registraron en Caracas, sin dar más detalles.

