Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

Impulsan que edificios del Congreso de la CDMX sean pet friendly; Pleno aprueba punto de acuerdo

Willie Colón: así lo despiden Rubén Blades, artistas y líderes políticos tras su muerte

Cae jefe operativo del CJNG en Veracruz y desmantelan célula de secuestradores; liberan a una persona privada de su libertad

Presidencia lanza convocatoria para segundo encuentro continental de youtubers; en 2024 gritaron porras a AMLO

Reforma electoral abrirá a partidos a consulta popular

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Febrero loco: activan alerta amarilla por temperaturas bajas para este domingo; se pronostican entre 4 y 6 grados

Fiscalía de Puebla confirma muerte de matrimonio desaparecido en Tlaxcala; cuerpos fueron encontrados en un paraje

Más de mil 500 presos políticos en solicitaron su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"En total, mil 557 que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía", dijo en rueda de prensa el también hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

Venezuela suma este sábado 80 excarcelaciones a través de amnistía, dijo el jefe del Parlamento a la AFP.

"Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones", indicó el diputado Jorge Rodríguez al término de un acto oficial. Precisó que todas se registraron en Caracas, sin dar más detalles.

