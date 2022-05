Madre denuncia bullying en contra de su hija 10 años: "le cortaban el pelo y las pestañas”, dice

“En ocasiones, ella me comentó que le cortaban el pelo y las pestañas”, dijo Laura Balbuena, la madre de Karina, una niña de 10 años que sufre bullying desde que comenzó la primaria. La mujer decidió hacer una denuncia pública del sufrimiento que atraviesa su hija para evitar que los maltratos hacia ella continúen.

Karina es alumna de la Escuela 26, en la localidad platense de Abasto. Hace años que es víctima del maltrato físico y verbal de sus compañeros de grado. Según su mamá, los niños la tomaron de punto porque ella quiere ser modelo cuando sea grande.

“Mi nena no habló por miedo porque entre dos o tres le pisaban los pies”, confesó Balbuena, en declaraciones a Nosotros a la mañana. Es que, en su situación de vulnerabilidad y por miedo a mayores represalias, Karina no le cuenta a su maestra el calvario que atraviesa.

“Tiene miedo y no está hablando. Entonces yo tenía que hacer un poco más de ruido para que se trabaje y no solo para citar a los padres”, señaló su madre para explicar las razones que la llevaron a hacer público el caso.

Balbuena es una enfermera de 36 años y por sus horarios, le es muy difícil asistir a las reuniones en el colegio. “Como yo trabajaba en salud, no podía faltar al trabajo para tener una reunión en el colegio. De hecho le hacía faltar a la nena. Me hacían esperar 40 minutos antes de la reunión”, contó.

“Yo no quiero que después de una cita que se arreglan así entre compañeritas y se vuelven a hacer amigas, pero el día de mañana va a suceder lo mismo”, sostuvo, y aseguró que en varias oportunidades pensó en cambiarla de colegio.

Y continuó: “En una oportunidad si hablé con la mamá de una nena. Se hicieron amiguitas. Mi idea no es pelear con los vecinos, pero si no hiciera estas denuncias... Obviamente me van a citar en la escuela voy a tener una reunión”.

La madre de Karina relató que ella misma fue testigo del bullying que le hacen a su hija todos los días. “Yo he ido a buscarla a ella en vehículo o en remise, y he visto la situación de su propia compañerita haciéndole gestos cuando pasaba con la moto. Yo estaba con ella. Lo único que yo le aclaraba a ella es que no reaccione como los demás chicos”, expresó.

Incluso, en una oportunidad, Karina debió ser atendida en el hospital: “Un día, antes de la pandemia, le dolía el abdomen y la llevé a la guardia para prevenir. Fui a la escuela esa vez, pero se ve que no lo tomaron en cuenta. No pasó a mayores”.

