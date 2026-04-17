Más Información

Taxco, bajo el yugo criminal y una autoridad cómplice

Taxco, bajo el yugo criminal y una autoridad cómplice

Suspenden registro de Nassón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo en México; investigación continúa, informa Segob

Suspenden registro de Nassón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo en México; investigación continúa, informa Segob

Resistencias, "lagrimeos" y ocultamiento en derrame de petróleo en Veracruz; Pemex admite fuga en ducto

Resistencias, "lagrimeos" y ocultamiento en derrame de petróleo en Veracruz; Pemex admite fuga en ducto

¿Peculado o falta administrativa?; especialista aborda el caso Ebrard

¿Peculado o falta administrativa?; especialista aborda el caso Ebrard

Alistan inauguración del Tren al AIFA; Rosa Icela Rodríguez dice que podría ser el fin de semana del 25 y 26 de abril

Alistan inauguración del Tren al AIFA; Rosa Icela Rodríguez dice que podría ser el fin de semana del 25 y 26 de abril

Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera

Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera

Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

Nombran a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; se despide de la Secretaría de las Mujeres

Nombran a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; se despide de la Secretaría de las Mujeres

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Senador de Morena acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas rumbo a 2027; "ojalá reflexionen", desea

Senador de Morena acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas rumbo a 2027; "ojalá reflexionen", desea

Estudiantes del IPN irrumpen en instalaciones de Canal Once; exigen renuncia del director Arturo Reyes

Estudiantes del IPN irrumpen en instalaciones de Canal Once; exigen renuncia del director Arturo Reyes

Subsidio a gasolinas, equiparable al costo de megaobras de la 4T

Subsidio a gasolinas, equiparable al costo de megaobras de la 4T

El presidente de , Emmanuel Macron, consideró que hay que mantenerse vigilantes sobre los diferentes anuncios efectuados por y Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz y exigió su apertura "plena, inmediata e incondicional" en nombre de medio centenar de países.

Indicó que el grupo de 50 naciones exige el "restablecimiento de las condiciones de libre paso que existían antes de la guerra" y se opone a cualquier intento de privatizar el estrecho y a cualquier tipo de sistema de peaje.

"Una docena de países" han prometido que harán una contribución militar a la misión multinacional que se quiere poner en marcha para contribuir al desbloqueo del estrecho de Ormuz, anunció este viernes el primer ministro británico, Keir Starmer.

Lee también

Starmer, que compareció ante la prensa en París junto al presidente francés; al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al término de una conferencia de preparación de esa misión en la que participaron medio centenar de países, indicó que la semana próxima en Londres se celebrará "una conferencia de planificación militar".

El jefe del Ejecutivo británico explicó que la misión estará encabezada por el Reino Unido y Francia, que será estrictamente defensiva y que se desarrollará "en el marco de un alto el fuego" que debe consolidarse entre Estados Unidos e Irán.

La reunión de París forma parte de los intentos de las naciones marginadas por mitigar el impacto de un conflicto que no iniciaron ni en el que se han involucrado, pero que ha sacudido la economía mundial.

Mientras representantes de cerca de 50 naciones y organizaciones internacionales, incluidos más de 30 jefes de Estado y de Gobierno, participaban en la reunión en París, el presidente estadounidense Donald Trump y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán declararon el estrecho abierto a los buques comerciales.

Lee también

Los precios del petróleo se desplomaron después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso para los buques comerciales permanecería "completamente abierto" durante los 10 días que duraría el alto el fuego en el Líbano.

En una publicación en redes sociales escrita completamente en mayúsculas, Trump dijo que el bloqueo de la Armada estadounidensea los barcos y puertos iraníes se mantendría vigente "HASTA QUE NUESTRA TRANSACCIÓN CON IRÁN ESTÉ COMPLETA AL 100 %".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuándo es el megapuente de abril y mayo 2026? La SEP confirma las fechas oficiales de descanso. Foto: Especial / SEP

¿Cuándo es el megapuente de 6 días de abril y mayo 2026? La SEP confirma las fechas oficiales de descanso

CURP biométrica 2026: ¿Es obligatoria para niños? Estos son los datos que se capturan. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: ¿Es obligatoria para niños? Estos son los datos que se capturan

Visa americana/iStock/ AaronAmat

Visa americana de turista: ¿Cómo demostrar que no te quedarás ilegalmente en Estados Unidos?

Dallas Mundial 2026. Foto: ChatGPT

Dallas-Fort Worth: Así se vivirá el Mundial 2026 en Texas con experiencias y actividades únicas

Disney Destiny. Foto: Cortesía Disney Cruise Line.

Disney Destiny: el crucero donde héroes y villanos de Disney ‘cobran vida’ en el Caribe