El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que hay que mantenerse vigilantes sobre los diferentes anuncios efectuados por Irán y Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz y exigió su apertura "plena, inmediata e incondicional" en nombre de medio centenar de países.

Indicó que el grupo de 50 naciones exige el "restablecimiento de las condiciones de libre paso que existían antes de la guerra" y se opone a cualquier intento de privatizar el estrecho y a cualquier tipo de sistema de peaje.

"Una docena de países" han prometido que harán una contribución militar a la misión multinacional que se quiere poner en marcha para contribuir al desbloqueo del estrecho de Ormuz, anunció este viernes el primer ministro británico, Keir Starmer.

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Starmer, que compareció ante la prensa en París junto al presidente francés; al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al término de una conferencia de preparación de esa misión en la que participaron medio centenar de países, indicó que la semana próxima en Londres se celebrará "una conferencia de planificación militar".

El jefe del Ejecutivo británico explicó que la misión estará encabezada por el Reino Unido y Francia, que será estrictamente defensiva y que se desarrollará "en el marco de un alto el fuego" que debe consolidarse entre Estados Unidos e Irán.

La reunión de París forma parte de los intentos de las naciones marginadas por mitigar el impacto de un conflicto que no iniciaron ni en el que se han involucrado, pero que ha sacudido la economía mundial.

Mientras representantes de cerca de 50 naciones y organizaciones internacionales, incluidos más de 30 jefes de Estado y de Gobierno, participaban en la reunión en París, el presidente estadounidense Donald Trump y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán declararon el estrecho abierto a los buques comerciales.

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Los precios del petróleo se desplomaron después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso para los buques comerciales permanecería "completamente abierto" durante los 10 días que duraría el alto el fuego en el Líbano.

En una publicación en redes sociales escrita completamente en mayúsculas, Trump dijo que el bloqueo de la Armada estadounidensea los barcos y puertos iraníes se mantendría vigente "HASTA QUE NUESTRA TRANSACCIÓN CON IRÁN ESTÉ COMPLETA AL 100 %".

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