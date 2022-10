Lula da Silva defiende victoria "del pueblo"; promete "restablecer la paz" en Brasil

En su primer discurso tras ser electo futuro presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que su elección representa un triunfo del pueblo e hizo un llamado a la paz y la unidad.

“Hemos llegado al final de una de las elecciones más importantes de nuestra historia. Una elección que enfrentó dos proyectos de país contrapuestos y que hoy tiene al único gran vencedor: el pueblo brasileño. Esto no es una victoria para mí ni para el PT ni para los partidos que me apoyaron en esta campaña. Es una victoria de un inmenso movimiento democrático que se ha puesto por encima de los partidos políticos, por encima de los intereses personales, para que la democracia pueda salir victoriosa”, dijo Lula. “El pueblo brasileño ha dejado claro que quiere más, no menos, democracia”, añadió.

Lula dedicó una parte especial del discurso a hablar sobre el hambre. Dijo que la “rueda de la economía” no puede “perpetuar la desigualdad”. El pueblo brasileño, aseguró, no sólo protesta porque “tiene hambre”, sino porque “no hay trabajo, su salario es insuficiente para vivir con dignidad. El pueblo brasileño quiere vivir bien, comer bien y vivir bien”.

Por ello, el futuro mandatario, quien asume el 1 de enero próximo, prometió “generar empleos”, aumentar salarios y la renegociación de las deudas de las familias que han perdido su poder adquisitivo.

“La rueda de la economía volverá a girar con los pobres como parte del presupuesto. Con apoyo a pequeños y medianos productores rurales responsables del 70% de los alimentos que llegan a nuestras mesas. Con todos los incentivos posibles a los micro y pequeños empresarios para que pongan su extraordinario potencial creativo al servicio del desarrollo del país”.

Lula subrayó que su deseo es pacificar al país. ”No hay dos Brasil. Somos un país, un pueblo, una gran nación”, dijo el presidente electo, quien continuó: “La gente ya no quiere pelear. Estas personas están cansadas de ver al otro como un enemigo. Es hora de deponer las armas que nunca debieron empuñarse”.

Aseguró que ”a partir del 1 de enero de 2023 gobernaré para 215 millones de brasileños, y no sólo para los que me han votado”.

