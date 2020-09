Llueven críticas a Pelosi por visitar salón de belleza pese a prohibición

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, se convirtió este martes en blanco de las críticas republicanas por haber acudido a un salón de belleza en San Francisco pese a que el local se encontraba cerrado bajo ordenanza municipal como medida de lucha contra el Covid-19.

Imágenes de una cámara de seguridad emitidas por Fox News muestran a la representante por San Francisco dentro del salón de belleza este lunes con el cabello mojado y sin el cubrebocas puesto, pese a que estos establecimientos, así como peluquerías y barberías, llevaban cerrados desde marzo por orden del Ayuntamiento.

Pelosi, quien siempre usa cubrebocas en público, suele criticar al presidente Donald Trump por no usarlo y reclamar a los republicanos que hagan caso de la ciencia. Pero en el video difundido por Fox, ella lleva el cubrebocas en el cuello. La estilista que la sigue sí lleva la mascarilla puesta.

La vocera de Pelosi dijo que ella cumplió con las reglas marcadas por la estética eSalon.

"El negocio le ofreció a la presidenta de la Cámara Baja ir el lunes y le dijeron que la ciudad permitía tener un cliente a la vez en el lugar", explicó Drew Hammill en un comunicado.

La dueña del salón de belleza dijo que renta sillas a estilistas, una de las cuales le dijo, por anticipado, que Pelosi quería un lavado y secado de cabello. California permite cortes de cabello en exteriores, pero los salones de belleza que no tienen servicio al aire libre no han reabierto.

La dueña dijo que consideraba el servicio una "bofetada" para los dueños de negocios obligados a cerrar.



On the left: Nancy Pelosi today shaming Americans, saying "you must wear your mask."

On the right: Nancy Pelosi yesterday violating covid rules for salons and not wearing a mask. https://t.co/vUfa9fsCsT pic.twitter.com/aUveM3Fn9m

— Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) September 1, 2020