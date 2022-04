Legislador de EU pide revocar visas a diputados mexicanos que crearon Grupo de Amistad con Rusia

El representante estadounidense Vicente Gonzalez pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, revocar las visas a los diputados mexicanos que recientemente anunciaron la creación de un Comité de Amistad Rusia- México.

En una carta, dirigida a Blinken y al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, el legislador externó su preocupación por el actuar de estos diputados, a los que acusa de “apartarse del mundo libre y ponerse del lado del [presidente ruso, Vladimir] Putin”, con la formación de dicho comité. “El momento que eligieron” los legisladores para crear este comité “envía un mensaje claro” a Estados Unidos y al mundo libre.

Gonzalez señaló que mientras el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador “sigue manteniendo una postura neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las acciones emprendidas por su propio partido, Morena, y otros, sugieren otra cosa”.

Consideró “suficientemente vergonzoso que México -nuestro aliado más cercano en el Sur-haya escogido no ponerse del lado de la comunidad internacional de las democracias. En cambio, se han rehusado a enviar cualquier ayuda a Ucrania o a imponer sanciones a Rusia”.

Lamentó que funcionarios electos de MORENA y otros han expresado su “apoyo al régimen de Putin bajó el disfraz de un ‘comité de amistad’”.

Members of the Mexican Congress participating in the “Mexico-Russia Friendship Committee” should not be allowed to enter, travel, or invest in the US.

I urge @SecBlinken & @SecMayorkas to revoke their visas and any foreign official that does not condemn Russian aggression. pic.twitter.com/USscy50KOl

