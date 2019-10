Las imágenes tras el paso del tifón “Hagibis” en Japón

Al menos 26 personas murieron tras el paso del devastador tifón Hagibis en Japón, indicó la prensa local este domingo, mientras bomberos y soldados socorrían a los habitantes atrapados por las numerosas inundaciones.

El gobierno dio cuenta de un balance de 14 fallecidos y 11 desaparecidos, pero la prensa local informó que al menos 26 personas habían fallecido y que 15 seguían desaparecidas.

Video: Así es el paso "del tifón más poderoso en décadas" en Japón

La tormenta ha causado inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro y el este del país.



Foto: AP

Las imágenes difundidas por las agencias muestran casas bajo el agua, calles inundadas y hasta el servicio de trenes suspendidos.

También se informó de la cancelación de 800 vuelos nacionales en Japón.



Japan sent tens of thousands of troops and rescue workers to save stranded residents and fight floods caused by Typhoon Hagibis, one of the worst typhoons to hit the country in recent history https://t.co/VbLsDHe8a1 pic.twitter.com/JAhzIj3nuf

— Reuters Top News (@Reuters) October 13, 2019