“La rebelión de los hijab” desafía al régimen iraní

“¡No más velo obligatorio!”, “¡queremos ser libres!”, cientos de mujeres han salido a las calles en unas 12 ciudades iraníes, de acuerdo con reportes de activistas, después de que una joven de 22 años muriera mientras estaba detenida por la policía moral por violar el estricto código de vestimenta islámico del país.

La muerte de Mahsa Amini, que había sido detenida por llevar mal puesto el velo o hijab, ha desencadenado atrevidas muestras de desafío ante las palizas y la posible detención.

En las protestas, algunas se arrancaron los pañuelos obligatorios y los hicieron girar en el aire de manera demostrativa. Los videos en línea mostraban a dos mujeres arrojando sus hijabs a una hoguera. Se ve a otra mujer cortándose el cabello en señal de protesta. En algunas acciones, las inconformes se enfrentaron con la policía y se observaron espesas nubes de gases lacrimógenos en la capital, Teherán. De acuerdo con medios, suman ocho muertos durante la represión de las protestas.

Los manifestantes también fueron perseguidos y golpeados con garrotes por los basij, voluntarios de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán. Sin embargo, algunos inconformes todavía cantan “muerte al dictador”, apuntando tanto al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei , como a la teocracia iraní, a pesar de la amenaza de arresto, encarcelamiento e incluso la posibilidad de una sentencia de muerte.

En los últimos años, especialmente, se ha visto una explosión de rechazo contra el hijab obligatorio, arraigado en gran medida en la creación de una campaña en línea en 2014, My Stealthy Freedom que recopiló fotografías de mujeres iraníes sin velo y continuó con las protestas de Girls of Revolution Street de 2018, así como críticas a la policía moral, los principales ejecutores de la ley del hijab, recordó US News & World Report.

Las mujeres iraníes tienen pleno acceso a la educación, trabajan fuera del hogar y ocupan cargos públicos, pero se les exige que vistan con modestia en público, lo que incluye usar el hijab y túnicas largas y holgadas. Los hombres y mujeres solteros tienen prohibido mezclarse.

Elnaz Sarbar, activista y colaboradora frecuente de My Stealthy Freedom y otras organizaciones de derechos de las mujeres, declaró a US News en agosto que “a mí me dieron este mensaje de que mi opinión no importa, que no tengo control sobre mi cuerpo. ¿Cómo puedo tener control sobre cualquier otra cosa? ¿Cómo puedo cuestionar cualquier otra cosa en la sociedad?.

“Se tiene que acabar con las maniobras brutales de la policía de la moral que impiden que las mujeres elijan su ropa”, criticó en una calle de Teherán Mahtab, una iraní con un pañuelo naranja que deja entrever su pelo. “El velo tiene que ser una opción, no tienen que obligarnos” a llevarlo, añadió.

“Con este nuevo incidente, la gente ya no llama a esta unidad Gasht-e Ershad [Patrullas de orientación], sino Ghatl-e Ershad [Orientación del asesinato]”, contó Reyhaneh, estudiante de 25 años, en el norte de Teherán. Tras este caso, la gente también pone en duda “la eficacia del uso de la fuerza” contra las mujeres. “El uso del hijab no tendría que estar regido por una ley”, afirmó.

Sarbar indicó que la protesta “no sucedió de la noche a la mañana. Y todavía tenemos una buena parte del camino por recorrer, porque necesitamos más apoyo de los hombres, especialmente, y del mundo exterior”.

Feministas iraníes y turcas protestaron ante el consulado de Irán en Estambul por la muerte de Amini. Bajo gritos como “¡Libertad!” y “¡No nos callaremos, no obedeceremos!”, las activistas levantaban pancartas con mensajes como “El asesino de Amini es el régimen religioso fascista” o “No somos república islámica, somos Irán”. Otras alzaron en el puño un mechón de pelo, en alusión a la protesta de iraníes que se han cortado el cabello para denunciar la muerte de la joven. Un fuerte contingente policial rodeaba la calle del consulado en el centro de Estambul, pero permitía el acceso a unas decenas de manifestantes.

Las autoridades iraníes afirman que no hubo malos tratos y que Amini sufría problemas de salud, algo que la familia ha negado. Desde el fin de semana se han registrado protestas en numerosas ciudades de Irán y hay un balance, por ahora, de ocho muertos.

La plataforma NetBlocks, que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en internet, afirmó que los principales proveedores de redes móviles “han cesado sus servicios casi totalmente”. Además, informó que se ha restringido el acceso a Whatsapp e Instagram.