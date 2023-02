El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que hace un año el mundo esperaba la caída de Kiev, pero que un año después, la capital de Ucrania está de pie y fuerte.

En un mensaje desde Polonia, dijo que todas las democracias fueron puestas a prueba. Y que la pregunta era si responderían o voltearían a otro lado, si se unirían o dividirían, pero el mundo respondió que permanecería unido y no voltearía a otro lado.

En ese sentido el madatario estadounidense indicó que "defendemos la democracia, el derecho de la gente a vivir libre, seguiremos defendiendo todas estas cosas".

Agregó que "Putin pensó que nos daríamos la vuelta, estaba equivocado; pensó que la OTAN se dividiría, en vez de eso, está más unida que nunca. Las democracias del mundo se han fortalecido, y los autócratas se han debilitado".

Aseveró que el presidente de Ucranai, Vladimir Putin ya no duda de nuestra fortaleza, aunque sí de nuestra convicción; sin embargo, dijo, no debería haber dudas. "Nuestro apoyo no cesará y la OTAN no se dividirá".

En este contexto, Biden acusó a los rusos de cometer crímenes de guerra, de atacar civiles, por lo que nadie puede voltear al otro lado ante tales atrocidades.

"El mundo ha votado varias veces para condenar la agresión rusa y respaldar la paz Ucrania nunca será una victoria para Rusia", dijo.

Aseguró, que EU y países aliados de la OTAN continuarán proveyendo armas y apoyo a Ucrania, porque si Ucrania no se defiende, “caerá”.

“Putin quería que el mundo muriera de hambre en vez de eso, EU, el G7 y países de todo el mundo se unieron para evitar que se suspendiera el suministro de alimentos estamos comprometidos con el pueblo ucraniano, con su libertad”.

Agregó que “Rusia sabe bien que un ataque contra uno es un ataque contra todos, no hay una palabra más dulce, una aspiración mayor, que la libertad, la libertad es el enemigo de los tiranos. Que DIos bendiga a los héroes de Ucrania y a todos aquellos que respaldan su lucha”, finalizó.

mcc