Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Banca del país, entre las más rentables de Latinoamérica

Banca del país, entre las más rentables de Latinoamérica

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Imponen nuevos aranceles a importaciones de Asia

Imponen nuevos aranceles a importaciones de Asia

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

La justicia argentina allanó la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación a una financiera por supuesto lavado de dinero.

La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de 30 operativos simultáneos, informó una fuente policial a AFP.

"Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares", indicó la fuente.

Lee también

La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, sponsor de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.

El noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800 mil millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial).

Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Tapia.

En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol.

Lee también

Según medios locales, la justicia intenta determinar si la financiera operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión.

Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado el martes en el que negó cualquier "relación societaria, financiera" y "administrativa" con la firma investigada.

"El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo