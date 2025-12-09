La justicia argentina allanó la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación a una financiera por supuesto lavado de dinero.

La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de 30 operativos simultáneos, informó una fuente policial a AFP.

"Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares", indicó la fuente.

La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, sponsor de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.

El noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800 mil millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial).

Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Tapia.

En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol.

Según medios locales, la justicia intenta determinar si la financiera operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión.

Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado el martes en el que negó cualquier "relación societaria, financiera" y "administrativa" con la firma investigada.

"El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales", afirmó.