Justicia británica rechaza que Escocia celebre nuevo referendo de independencia sin autorización

Las aspiraciones independentistas del gobierno de Escocia han recibido un duro revés este miércoles del Tribunal Supremo de Reino Unido, que ha rechazado por unanimidad que se pueda convocar un referéndum de independencia sin la autorización del Parlamento británico.

El gobierno nacionalista liderado por Nicola Sturgeon había fijado una fecha para celebrar una nueva consulta ciudadana sobre la independencia de Escocia, el 19 de octubre de 2023.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que esta cita "tendría consecuencias políticas importantes" y ha concluido que el Parlamento escocés "no tiene potestad para legislar sobre un referéndum de independencia de Escocia".

La ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), se ha mostrado decepcionada, aunque ha asegurado "respetar" la decisión del Tribunal.

En un mensaje en Twitter, Nicola Sturgeon ha advertido que seguirá peleando para que los escoceses puedan celebrar una consulta: "En una democracia, nuestra voz no puede y no será silenciada".

1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt - it doesn't make law, only interprets it.

A law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022