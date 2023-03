Una joven estadounidense creó un debate en su cuenta de TikTok luego de confesar, con mucha alegría, que se había casado con su padrastro. Las reacciones en la red social no se hicieron esperar.

La mujer, oriunda de Tampa, Florida, acompañó el video con imágenes de ella y su esposo en Las Vegas dando el "sí, acepto" y besándose para sellar la unión. Pero añadió: "Casarme con mi padrastro fue la mejor decisión que he tomado”.

Christy, (@christywho_ en TikTok), agregó a su publicación, que ya tiene más de 125 mil comentarios, una polémica etiqueta: “#MarryYourMomsEx” (cásate con el ex de tu mamá, en español).

Los comentarios en la publicación empezaron a acumularse rápidamente con opiniones divididas entre quienes apoyaban y rechazaban su relación con el ex de su mamá.

"No creo que pueda llegar a una situación en la que esto suceda y no haya asco”, “hay 7 mil millones de personas ¿por qué?”, “realmente pasó de ‘papá’ a ‘papá’ ¿verdad?”, “nunca debería haber un hombre que pueda decir ‘no es así como lo hizo tu mamá’”, son algunos de los comentarios en el video.

Ante la viral polémica, Christy publicó un video dando detalles sobre cómo es actualmente su relación con su madre, en el cual aseguró que esta la apoya completamente e, incluso, estuvo en su boda.

Igualmente aclaró que el hombre que ahora es su esposo no fue quien la crió, que era mayor de edad cuando lo conoció y reiteró que tiene una buena relación con su madre. Ahora, la pareja ya tiene dos hijos.