El acto heroico de un joven conmocionó a los habitantes de distintos barrios de la ciudad de Córdoba en Argentina, luego de que defendiera a una persona de la tercera edad, al abatir con una patada voladora a un delincuente quien le habría robado su bicicleta.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 horas del pasado sábado sobre la avenida Juan Vucetich, en el barrio cordobés de Ituzaingó. Donde cámaras de videovigilancia captaron el momento del ataque.

De acuerdo con el Clarín, el ladrón habría aprovechado el descuido del hombre de 78 años, cuando entraba a un local de la cuadra para robarle su vehículo de dos ruedas.

Tras estos hechos, un vecino de la zona se percato del robo por lo que salió en busca del delincuente y, al encontrarlo lo abatió con una patada en la cabeza dejándolo en el suelo mientras que otro sujeto comenzaba a golpearlo y sujetarlo para que no escapara.

"Vi que se bajó con dificultad de la bicicleta. Y el ladrón estaba ahí, me percaté y lo fui a buscar. No hago artes marciales ni nada, sólo juego al fútbol. Pero el instinto me llamó a hacer eso”, señaló el joven.

Ladrón queda detenido en Córdoba

Segundos después un grupo de transeúntes le devuelve la bicicleta a su dueño identificado como Carlos, mientras esperaban a los agentes policiales para que se llevaran al ladrón detenido a la comisaría.

“La señora me dijo ‘le roban la bici’ y cuando me asomé ya se había ido. De la nada se ve un tumulto, que fue cuando estos dos chicos lo voltearon de la bici y lo tiraron al piso”, contó Carlos para El Doce.

Autoridades se llevan la bicicleta

Sin embargo, pese a que vecinos ayudaron al adulto para que recuperara su bicicleta ya que, tiene problema en una pierna y este padecimiento no le permite caminar más de una cuadra, tuvo problemas con las autoridades para recuperarla.

“Empecé a discutir porque los policías se querían llevar mi bicicleta y yo les pedí por favor que no lo hicieran. Ya la doy por perdida porque no me la van a devolver. Ya fueron varias personas del barrio a pedir que me la regresaran, pero todavía no sucedió”, lamentó el hombre.

Finalmente, la historia tuvo final feliz. Luego de dos días, Carlos recuperó el lunes su bicicleta.

