Joe Kahn remplaza a Dean Baquet como nuevo editor ejecutivo del The New York Times

Joe Kahn asume como editor ejecutivo del The New York Times, reemplazando al legendario Dean Baquet. "Es absolutamente inevitable que haga cosas distintas a las que yo he hecho”, dijo Baquet, quien permanecerá en el Times para dirigir una nueva beca de periodismo de investigación. “Cada editor ejecutivo hace las cosas de manera diferente”.

Kahn estará al frente del medio con una plantilla de mil 700 periodistas entre sus 5 mil empleados y ediciones en chino y castellano. “No diría que va a haber algún tipo de ruptura brusca en el tipo de historias que más nos entusiasman o en el tono de la cobertura”, dijo Kahn, reportó The Washington Post.

"Dean era más el tipo de persona que caminaba por la sala de redacción y era muy bueno para las conversaciones triviales”, dijo el excolumnista del Times Nicholas Kristof. “Eso no es tanto Joe. Pero creo que Joe es muy respetado por su excelente periodismo y por tener un verdadero dominio tanto de la operación de noticias tradicional como de la operación digital”.

Dan Barry, periodista y columnista de The New York Times, tuiteó: "El gran Dean Baquet saluda con una ovación de pie en su último día como editor ejecutivo del The New York Times".

En una entrevista con Vanity Fair, Kahn dijo: "La idea de que el Times está atascado en algún paradigma de la década de 1980 de periodismo de ambos lados, donde no ayudamos a los lectores a distinguir lo que es realmente cierto o falso, es bastante falsa. Si observa nuestro informe, cubrimos de manera muy agresiva afirmaciones comprobablemente falsas. Tenemos un equipo importante de personas que cubren y exponen la desinformación y la información errónea".

