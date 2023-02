Joe Biden expresa su apoyo a los Eagles durante el Super Bowl

Washington.— Joe Biden, presidente de Estados Unidos, expresó este domingo su apoyo a los Eagles de Filadelfia mientras se enfrentan a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl.

"Como presidente, no tengo a ningún favorito, pero como esposo de Jill Biden: vamos Eagles, vamos", publicó el mandatario en redes sociales mientras transcurría el partido en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.



As your president, I’m not picking favorites.

But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj

— President Biden (@POTUS) February 13, 2023