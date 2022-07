Jill Biden se disculpa tras decir que latinos son "singulares como los tacos"

Washington.- Jill Biden ofreció disculpas por decir que los latinos son “tan singulares” como los tacos para el desayuno en San Antonio, Texas, durante un discurso ante la mayor organización promotora de los derechos civiles de los hispanos.

“La primera dama se disculpa si sus palabras expresaron algo distinto de la pura admiración y amor por la comunidad latina”, tuiteó su vocero Michael LaRosa.

The First Lady apologizes that her words conveyed anything but pure admiration and love for the Latino community.

— Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) July 12, 2022