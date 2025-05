Deir al-Balah, Franja de Gaza.— Un nuevo sistema para distribuir ayuda en Gaza abrió ayer sus primeros centros de operación, según un grupo respaldado por Israel y por Estados Unidos que dice haber comenzado a entregar alimentos a los palestinos que sufren por hambre debido al bloqueo del ejército israelí contra su territorio.

La Fundación Humanitaria de Gaza está asumiendo el manejo de la ayuda pese a las objeciones de Naciones Unidas. Los suministros comenzaron a fluir en un día en que ataques aéreos israelíes mataron a 52 personas en la Franja de Gaza.

El grupo dijo que camiones cargados de alimentos —no especificó cuántos— habían sido entregados a sus centros, y que la distribución había comenzado. “Más camiones con ayuda serán entregados mañana, y el flujo de ayuda aumentará”, afirmó en un comunicado.

La ONU y grupos humanitarios han rechazado el nuevo sistema, que cuenta con el respaldo de Israel y Estados Unidos.

Afirman que Israel está tratando de usar la comida como arma y que dicho sistema no será efectivo.

Israel impulsó el plan alternativo de distribución de ayuda porque dice que debe impedir que la milicia Hamas se apodere del material. La ONU ha negado que el grupo haya desviado grandes cantidades.

La fundación comenzó sus operaciones un día después de la renuncia de su director ejecutivo, Jake Wood, un estadounidense. Wood dijo que había quedado claro que a la fundación no se le permitiría operar de manera independiente.

No está claro quién financia al grupo, que informó que había nombrado a John Acree como director interino para reemplazar a Wood.

Netanyahu ofrece regresar a rehenes

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que traerá de vuelta a todos los rehenes, “los vivos y los muertos”, sin mencionar la propuesta estadounidense de tregua en Gaza a la que una fuente de Hamas había aludido anteriormente.

“Si no lo conseguimos hoy, lo conseguiremos mañana, y si no es mañana, pasado mañana, no nos rendimos (...) Tenemos la intención de traerlos a todos de vuelta, los vivos y los muertos”, dijo Netanyahu en un discurso de cierre de las festividades del “Día de Jerusalén”.

Poco antes, el dirigente había dicho en un video difundido en su canal de Telegram que esperaba poder “anunciar algo” sobre los rehenes “hoy o mañana”, sin más detalles.

Mientras, Estados Unidos rechazó una afirmación del movimiento islamista palestino Hamas de que el grupo había aceptado una propuesta de alto al fuego en Gaza que implicaría la liberación de 10 rehenes y una tregua de 70 días.

Una fuente de Hamas dijo a AFP que la organización islamista había “aceptado la nueva propuesta” del enviado especial para Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, “que el movimiento recibió de mediadores”.

Pero según lo reportado por el portal de noticias Axios, confirmado a la AFP por un portavoz de Witkoff, el emisario negó que Hamas hubiera aceptado su propuesta.

Israel bombardea refugio

Israel bombardeó una escuela usada como refugio mientras los ocupantes dormían y mató a 36 personas, dijeron funcionarios locales de salud. Las fuerzas israelíes alegaron que atacaron a combatientes que operaban en la escuela.

Israel renovó su ofensiva contra el territorio palestino en marzo después de romper un alto el fuego con Hamas. Agencias