Nueva Delhi.– El gobierno de la India respondió a las expectativas de la posible compra de petróleo venezolano, condicionando esto estrictamente a su "viabilidad comercial", frente a las recientes declaraciones de Estados Unidos, que dan por hecho un compromiso indio para abandonar el crudo ruso.

“Sobre Venezuela, hemos dicho que si es comercialmente viable, entonces exploraremos la compra de petróleo. Nuestra posición sigue siendo la misma”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

Con esta postura, el portavoz esquivó responder a la pregunta de un supuesto acuerdo con Washington para sustituir el petróleo de Moscú por el de Caracas.

Esta aclaración llega apenas horas después de que el embajador de Estados Unidos en Nueva Delhi, Sergio Gor, afirmara que existía un “compromiso” de la India para diversificar su cesta de crudo y alejarse de Rusia.

La India, que importa más del 80% del petróleo que consume, se había convertido en el mayor cliente del crudo ruso desde 2022.

Fuentes consultadas por EFE han asegurado que la India busca garantías de estabilidad sobre las adquisiciones de petróleo venezolano, que eviten una nueva interrupción por órdenes de la Casa Blanca con sanciones.

El mercado indio duda de la capacidad física de Caracas para cubrir el hueco de 1.7 millones de barriles diarios que Nueva Delhi adquiere de Rusia.

