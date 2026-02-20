Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

Suben remisiones al MP por quitar sellos del Invea

Suben remisiones al MP por quitar sellos del Invea

Se reducen armas aseguradas en la CDMX por la FGR

Se reducen armas aseguradas en la CDMX por la FGR

Nueva Delhi.– El gobierno de la respondió a las expectativas de la posible compra de petróleo venezolano, condicionando esto estrictamente a su "viabilidad comercial", frente a las recientes declaraciones de Estados Unidos, que dan por hecho un compromiso indio para abandonar el crudo ruso.

“Sobre Venezuela, hemos dicho que si es comercialmente viable, entonces exploraremos la compra de petróleo. Nuestra posición sigue siendo la misma”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

Con esta postura, el portavoz esquivó responder a la pregunta de un supuesto acuerdo con Washington para sustituir el petróleo de Moscú por el de Caracas.

Lee también

Esta aclaración llega apenas horas después de que el embajador de Estados Unidos en Nueva Delhi, Sergio Gor, afirmara que existía un “compromiso” de la India para diversificar su cesta de crudo y alejarse de Rusia.

La India, que importa más del 80% del petróleo que consume, se había convertido en el mayor cliente del crudo ruso desde 2022.

Fuentes consultadas por EFE han asegurado que la India busca garantías de estabilidad sobre las adquisiciones de petróleo venezolano, que eviten una nueva interrupción por órdenes de la Casa Blanca con sanciones.

Lee también

El mercado indio duda de la capacidad física de Caracas para cubrir el hueco de 1.7 millones de barriles diarios que Nueva Delhi adquiere de Rusia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave. Foto: Adobe / Beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave

Visa americana/ iStock/Prostock-Studio/CBP

Viajes a Estados Unidos: ¿Qué actividades permite y qué NO permite la visa láser?

Trabajadora de limpieza/ iStock/AndreyPopov

Buscan 60 trabajadoras de limpieza en Orlando, Florida: Aquí el salario y los requisitos

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela