Incendio desata enfrentamiento entre reos y oficiales en prisión de Teherán

Teherán.- Un grupo de presos provocó este sábado un incendio en la principal prisión de Teherán, lo que condujo a un enfrentamiento entre los reos y las fuerzas de seguridad del centro penitenciario, informaron medios oficiales iraníes.



Hasta el momento no se conoce el alcance del suceso ni si hay victimas.

a lot of innocent people (political prisoners) held in iran’s evin prison. now on fire, with gunshots heard. pic.twitter.com/5Gpslox0I3

De acuerdo con medios locales, los guardias de seguridad dispararon a los reos y lanzaron gas lacrimógeno tanto al interior como al exterior de la prisión.

No se trata de una prisión cualquiera, sino de una donde se encuentran muchos prisioneros políticos del régimen.

A friend sent this video from Tehran. Evin Prison is on fire. The Charman Highway is shot down. “Please help.” Overwhelming anxiety about thousands of prisoners who are inside. Many of them prisoners of conscious. #MahsaAmini #IranProtests2022 #مهسا_امینی #Evin #Iran pic.twitter.com/1aXY5nq0rm

— Omid Memarian (@Omid_M) October 15, 2022