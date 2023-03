Imran Khan: simpatizantes del exprimer ministro de Paquistán chocan contra la policía fuera del tribunal

Los enfrentamientos entre la Policía y los seguidores del exprimer ministro Imran Khan postergaron la audiencia del líder opositor tras acudir este sábado a declarar ante un tribunal por un caso relacionado con los obsequios recibidos durante su gobierno.

El juez dejó marchar a Khan tras personarse ante el complejo judicial de Islamabad debido a la tensión entre los agentes de seguridad, que dispararon gases lacrimógenos contra los partidarios del exmandatario, y los simpatizantes, que arrojaron piedras la Policía, según imágenes compartidas por medios locales.

Dada la situación, "la audiencia y la comparecencia no pueden proceder, todos los que se han reunido aquí deben dispersarse. No hay necesidad de bombardear o arrojar, la audiencia no puede celebrarse hoy", indicó el juez Zafar Iqbal, según recogió el diario paquistaní Dawn.

Los disturbios se originaron supuestamente después de que las fuerzas de seguridad de la zona prohibiesen el ingreso a los tribunales a los simpatizantes de la ex estrella del críquet y este se negase a acceder sin ellos.

"Esperé afuera de la puerta (del complejo judicial) durante 15 minutos y estoy tratando de entrar, pero han hecho (bombardeos) con gases lacrimógenos y han levantado puestos de control y parece que no quieren que llegue", indicó el exgobernante en un mensaje de audio enviado a los medios.

Lee también Cae primer ministro de Paquistán, Imran Khan tras perder moción de censura

Khan iba a comparecer antes las autoridades

Khan puso rumbo esta mañana a Islamabad junto a cientos de seguidores para comparecer ante las autoridades después de que un tribunal extendiese hasta hoy la prohibición de nuevas acciones policiales contra el ex líder opositor.

Aprovechando su ausencia, la policía llevó a cabo un registro en su residencia en la ciudad oriental de Lahore, y utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud que escoltaba las inmediaciones para evitar su detención.

Las autoridades fijaron para el próximo 30 de marzo una nueva audiencia para escuchar a Khan, acusado de quedarse con regalos recibidos durante su mandato sin entregarlos a un depósito gubernamental donde se guardan los regalos de funcionarios extranjeros por los que, en caso de querer conservar, deben pagar previamente el 50 % del valor de su tasación.



Lee también Incendio envuelve edificio comercial de 16 pisos en Paquistán

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

mcc