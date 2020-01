El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este domingo que el juicio político en su contra no debería comenzar y que el Tribunal Supremo debería frenarlo, días antes del inicio previsto en el Senado de ese proceso relacionado con las presiones del mandatario a Ucrania.

"No se debería permitir siquiera que empiece esta Farsa del 'impeachment'. No he hecho NADA mal", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario publicó un enlace a un video en el que su abogado, Rudy Giuliani, argumentaba que el Tribunal Supremo debería declarar inconstitucional el juicio político, e impedir así que se celebre, un concepto que Trump pareció respaldar, al incluir en su tuit el comentario "gran idea".

Sin embargo, es muy improbable que el Supremo decida meterse en la disputa entre los poderes legislativo y ejecutivo, y no está del todo claro que tenga potestad para hacerlo en este caso.

Mientras, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, evitó aclarar cuándo exactamente dará el relevo al Senado en el proceso contra Trump, después de anunciar el viernes que esta próxima semana enviaría a la Cámara Alta los cargos políticos.



Many believe that by the Senate giving credence to a trial based on the no evidence, no crime, read the transcripts, “no pressure” Impeachment Hoax, rather than an outright dismissal, it gives the partisan Democrat Witch Hunt credibility that it otherwise does not have. I agree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020