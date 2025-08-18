Más Información

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Mueren en emboscada 8 autodefensas de UPOEG

Mueren en emboscada 8 autodefensas de UPOEG

Lord Pádel y su socio llevarán su proceso en libertad; su esposa e hijo siguen presos en Barrientos

Lord Pádel y su socio llevarán su proceso en libertad; su esposa e hijo siguen presos en Barrientos

El titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),, aseguró que la reducción de la es resultado contundente de que la estrategia aplicada es el camino correcto.

Destacó que una de las métricas notables del impacto de la política económica de estas administraciones en México ha sido un hecho contundente: Hemos reducido la pobreza y la en más de 10 millones de personas.

“Eso es un resultado que demuestra que la estrategia es robusta, es la correcta y en la que hay que profundizar”, manifestó al participar en el Espresso chat con la vicepresidenta de Países e Integración Regional del (BID), Anabel González.

Lee también

Ponderó que no es un tema nada más de un impacto monetario, sino también de ingresos; es multidimensional: es , es sanidad, es mejor acceso a agua limpia, a drenaje y alcantarillado.

Recordó que la estrategia del gobierno mexicano es muy clara: “Tenemos una divisa que, ”.

La visión subrayó, es atacar en su raíz la causa de muchos problemas, no nada más económicos, sino también sociales y culturales del país.

Lee también

Amador enfatizó que en los últimos años, y que se reafirmará en los siguientes, será seguir fortaleciendo los ingresos, la dignidad, las capacidades, la de las mayorías en el país.

Eso requiere, explicó, el redireccionamiento del diseño presupuestal respecto a otras épocas.

Pero al mismo tiempo, dijo, fomentarán la participación del sector privado nacional y extranjero, la modernización y profundización de los mercados financieros de capitales como aliados en este esfuerzo por crear un México y una sociedad más justa para todos.

Lee también

Hacia allá van los esfuerzos, aseguró, pero no nada más en la parte presupuestal, ya que aseguró la tiene un enfoque de aliviar la pobreza.

Como ejemplo, mencionó la infraestructura que tiene un enfoque de desarrollo regional como el , que está muy orientado a la península de Yucatán, que durante décadas no pudo incorporarse de manera automática al ritmo de integración de México con la economía global.

El responsable de las finanzas públicas del país, comentó que había zonas que no lograban reinsertarse con las cadenas globales de valor.

Lee también

De ahí que se está potenciando la inversión para que ayude a aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de más mexicanos.

En ese sentido, reconoció que el ha sido un aliado estratégico, organismo con el cual esperan seguir trabajando para impulsar proyectos como los Polos de Desarrollo para el Bienestar, a través del BID Invest.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos