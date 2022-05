¿Habrá recesión? temores generan caída de Bolsa; Apple y Tesla registran pérdidas

Nueva York.- La bolsa de Nueva York volvió a desbarrancarse el lunes, arrastrada por los valores tecnológicos y la energía, en un reflejo de las inquietudes por la inflación, la respuesta de la Reserva Federal (Fed) a la subida de precios, y una eventual recesión.

El Dow Jones perdió 1.99% a 32,245.70 puntos. El tecnológico Nasdaq cayó 4.29% por debajo de los 12 mil puntos por primera vez desde noviembre de 2020, a 11.623,25 unidades. Y el S&P 500 bajó incluso a menos de 4 milpuntos, con una caída de 3.20% que lo dejó en 3,991.24 unidades, un mínimo en un año.

"Los inversores no llegan a comprar a la baja. (...) No hay confianza", resumió Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

"El problema del mercado es que no sabe cuál sería la buena noticia que le permitiría repuntar", añadió. "Y si no compramos cuando baja, podría continuar bajando...".

Los índices neoyorquinos iniciaron así la semana hundidos en terreno negativo luego de seis semanas seguidas de pérdidas para el Dow Jones y cinco par el Nasdaq y el S&P 500.

"La inflación persistente llevó a la Fed a volverse más agresiva en su campaña de aumento de tasas, pero eso favoreció las incertidumbres sobre su capacidad de organizar un aterrizaje suave", advierten los analistas de Schwab.

"El alza de las tasas de interés y la fuerza del dólar siguen socavando el ánimo y señalan un ajuste de las condiciones financieras, mientras la guerra en Ucrania y los confinamientos en China oscurecen el panorama", añadieron.

El mercado también espera ansiosamente la cifra de inflación en Estados Unidos para abril que se divulgará el miércoles. Se trata del índice CPI y el mercado espera que la inflación siga por encima del 8% en 12 meses, un máximo en 40 años.

En tanto el dólar se sostuvo en máximos en más de 20 años, al tiempo que el bitcoin, un activo de riesgo, caía 10% hacia las 20:00 GMT, a un mínimo en un año y medio, de 30 mil 700 dólares.

El sector tecnológico encabezó las pérdidas. El alza de las tasas de interés erosionan la perspectiva de ganancias futuras de estas empresas.

Apple cayó 3.32%, Tesla 9.07%, AMD y Nvidia cedieron más de 9%.

La argentina con operaciones en toda América Latina Mercado Libre cayó casi 17%.

En tanto Rivian, el fabricante de pick ups eléctricas que ingresó en bolsa en noviembre perdió 20,88%. Ford, uno de sus mayores accionistas, habría cedido una fuerte participación en la empresa, según versiones de prensa.

Uber, que anunció reducciones de gastos, cayó 11.59% a 23.25 dólares.

Las acciones del grupo de análisis de datos e informaciones Palantir cayeron más de 20%, por debajo de 7 dólares, menos que su precio de introducción en bolsa hace 2 años. La firma tuvo una pérdida más fuerte de lo anticipado en el primer trimestre.

En un reflejo de los temores sobre la demanda de petróleo y la actividad económica en el mundo por las restricciones sanitarias en China, los valores de las empresas de energía y los precios del crudo cayeron al unísono.

El crudo bajó en el entorno de 6% el barril, y las petroleras del S&P perdieron 8,30%.

Exxon perdió 7,81%, Chevron 6,63% y Occidental Petroleum 10,92%.

