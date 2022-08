"Ha llegado el día": agencia de la ONU inspeccionará planta nuclear de Ucrania en medio de temores por seguridad

Kiev.- Un equipo del organismo de control nuclear de la ONU inició el lunes su viaje a la planta de energía atómica de Zaporiyia, en el corazón de los combates en Ucrania, una misión largamente esperada para inspeccionar sistemas de seguridad cruciales que el mundo espera que ayuden a evitar una catástrofe.

Contrarrestando ese raro rayo de esperanza, Ucrania y Rusia nuevamente se acusaron mutuamente de avivar el conflicto al bombardear la región más amplia alrededor de la planta, que ya había sido desconectada brevemente la semana pasada.

Ese incidente aumentó el temor a un desastre nuclear en un país que aún sufre la explosión de Chernobyl en 1986, y las autoridades comenzaron a repartir tabletas de yodo anti-radiación después.

Para evitar tal desastre, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha buscado durante meses el acceso a la planta de Zaporiyia, la más grande de Europa, que ha sido ocupada por las fuerzas rusas y dirigida por trabajadores ucranianos desde los primeros días de la guerra de seis meses.

"Ha llegado el día”, tuiteó Grossi, y agregó que la “Misión de Apoyo y Asistencia del OIEA con sede en Viena... ya está en camino”. Está previsto que llegue a finales de esta semana. Grossi no proporcionó una línea de tiempo más precisa ni dio más detalles más allá de publicar una foto de sí mismo con otros 13 expertos.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022