Moscú.- El Kremlin negó este jueves las informaciones difundidas por EU que apuntan a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría estar mal informado acerca de la marcha real de la campaña militar en Ucrania.

"Simplemente no entienden qué ocurre en el Kremlin. No entienden al presidente Putin y no entienden el mecanismo de la toma de decisiones", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos señalaron previamente que Putin se siente engañado por sus asesores porque le están dando "información errónea" acerca de la evolución de la guerra en Ucrania y el efecto de las sanciones en la economía rusa.

"Tenemos información de que Putin se ha sentido engañado por las Fuerzas Armadas rusas, lo que ha resultado en una tensión persistente entre Putin y su liderazgo militar", afirmó este miércoles la directora de Comunicación de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, en una rueda de prensa.

Coincidió con ella el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, quien dijo que le produce "un poco de inquietud" que el líder de Rusia no sepa lo que están haciendo sus soldados en Ucrania.

Expresó también temor a que esa situación afecte a las conversaciones que se han estado produciendo entre Rusia y Ucrania para acercar posturas y lograr un alto el fuego.

"Si (Putin) no está informado al completo, ¿cómo van a llegar sus negociadores a un acuerdo que sea duradero? Uno que desde luego respete la soberanía de Ucrania. Y otra cosa es que uno no sabe cómo va a reaccionar un líder cuando recibe malas noticias. Así que sí, es preocupante", añadió Kirby.

El Kremlin lamentó hoy las declaraciones de funcionarios estadounidenses y dijo que estas causaban "preocupación" en Moscú.

"Precisamente ese tipo de incomprensión plena conduce a decisiones erróneas, decisiones imprudentes, que tienen muy malas consecuencias", dijo Peskov.

agv